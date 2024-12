Neymar será inscrito no Sauditão em meio a rumores de saída, diz jornal

Atacante do Al-Hilal, Neymar será inscrito no Campeonato Saudita pelo clube para o ano de 2025, disse o jornal Marca. O atleta teve rumores de saída da equipe da Arábia para possível volta ao Brasil.

O que aconteceu

Segundo o portal espanhol, o camisa 10 do Al-Hilal deverá disputar o Campeonato Saudita de 2025, recebendo dessa forma uma nova oportunidade de jogar com a camisa da equipe árabe.

Neymar conseguirá uma vaga como inscrito da equipe com a possível venda ou empréstimo do zagueiro Koulibaly, relatou o jornal. O Marca reforçou que o Al-Hilal não está contente com o desempenho do defensor senegalês.

O jornal deixou claro que isso não deve mudar a situação que envolve a improvável renovação com o jogador, apesar da intenção de utilizar Neymar no Campeonato Saudita.