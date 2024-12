Neymar reage a publicação sobre ele jogar junto de Memphis no Corinthians

O atacante Neymar deixou um comentário em uma publicação nas redes sociais sobre eke jogar ao lado do holandês Memphis Depay no Corinthians.

O que aconteceu

O Co-CEO da Furia, André Akkari, publicou uma foto ao lado dos dois craques: "Estou trabalhando para isto acontecer, imagina no Coringão?". Akkari aparece no registro no meio dos atletas e marcou ambos na postagem. Ele é um dos executivos do time de e-Sports do qual Neymar é torcedor declarado.

Neymar riu nos comentários. O jogador deixou dois emojis de risada, animando torcedores corintianos, que lotaram a publicação com pedidos pelo atacante brasileiro.

Cris Guedes, "parça" de Neymar e santista, entrou na brincadeira: "Ainda bem que eu estou aqui". O amigo pessoal do jogador é também proprietário da Fúria.

Não se tem mais detalhes sobre o encontro entre Neymar e Memphis. Nenhum dos dois jogadores deu indícios nas redes sociais de que onde nem de quando teriam estado juntos. O holandês foi titular na vitória de virada sobre o Criciúma no último sábado (30), em Santa Catarina.

O UOL entrou em contato com Akkari para saber o contexto da reunião e se a foto é recente ou antiga.

Relação entre Neymar e Depay

Neymar celebrou a vinda de Memphis e destacou o nível do jogador que reforçou o futebol brasileiro. Ele compartilhou nas redes sociais o anúncio da contratação feita pelo Corinthians.

Bem-vindo ao Brasil. Aproveita o meu país. Muito foda esse cara jogar no Brasil, que venham mais e mais craques desse nível para o futebol brasileiro. Neymar, via stories

O atacante holandês retribuiu a gentileza e "convidou" o jogador do Al-Hilal a retornar ao Brasil. "Obrigado, irmão. Oro para que você volte para casa para abençoar seu país novamente com seu talento", escreveu Memphis.

Os dois nunca atuaram juntos, mas disputaram o Campeonato Francês na mesma época, entre 2017 e 2021 —Neymar pelo PSG e Memphis pelo Lyon.

Memphis revelou que conversou com Neymar e com outros brasileiros antes de acertar com o Corinthians. O holandês perguntou sobre a cultura, o clube e a cidade.