Na zona de rebaixamento, Bragantino é o time que menos pontuou no segundo terno do Brasileirão

A situação do Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro é muito delicada. Com apenas 38 pontos em 36 jogos, o Massa Bruta está na 18ª colocação e corre sério risco de rebaixamento. Isso aconteceu, pois, a equipe de Bragança Paulista foi a que menos pontuou no segundo turno da competição, com 12 pontos em 17 partidas.

A campanha do Bragantino na segunda parte do Brasileirão é muito ruim. O time conquistou apenas uma vitória em 17 jogos, acumulando nove empates e sete derrotas no período, o que resulta em 23,6% de aproveitamento.

Além disso, a falta de eficiência no ataque é notória. O Bragantino marcou apenas 13 gols neste recorte, enquanto sofreu 23 tentos, resultando em uma média de 16.4 finalizações para marcar e 9.6 chutes para sofrer um gol. Os dados são do Sofascore.

A distância do Bragantino para a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, o Fluminense, é de dois pontos, faltando mais seis em disputa até o fim do Campeonato Brasileiro.

Os próximos compromissos do Massa Bruta na competição são difíceis: enfrenta o Athletico-PR, fora de casa, nesta quinta, às 20h (de Brasília). Na última rodada, o Bragantino recebe o Criciúma, rival direto contra o rebaixamento, no dia 8 de dezembro (domingo), às 16h.