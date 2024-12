Mercado: Trio disputa contratação de lateral, e Santos fica 'no vácuo'

A segunda-feira (2) teve movimentações importantes no mercado da bola, principalmente no São Paulo. O UOL preparou um resumo dos principais destaques do dia.

Veja os destaques

Briga por Wendell. O lateral com jogos pela seleção e que deixará o Porto em 2025 é o nome da vez no mercado. São Paulo, Corinthians e Cruzeiro travam uma briga pela contratação do jogador, sendo que o Tricolor se vê otimista, apesar da concorrência. Com interesse antigo no atleta, o time paulista já enviou uma oferta, mas ainda não obteve resposta.

São Paulo se aproxima de renovação com Luiz Gustavo. Com contrato até o fim do ano, o volante de 37 anos e o clube avançaram nas conversas para um novo vínculo por mais um ano. Apenas detalhes financeiros ainda seguram o anúncio da renovação.

Santos permanece no vácuo. A procura do Santos por um técnico ainda não teve fim. O clube paulista já enviou uma proposta para Luís Castro, mas o português ainda não deu uma resposta. Mesmo assim, o presidente Marcelo Teixeira se mantém otimista quanto à contratação do treinador.

Marcelo e Flu rescindem oficialmente. Um mês após anunciar o fim do vínculo com Marcelo, o Fluminense regularizou o encerramento do contrato no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Agora, o lateral está livre no mercado de maneira oficial.

Ceará já tem técnico para a Série A. Pouco mais de uma semana após garantir o acesso na última rodada, o Ceará anunciou a renovação do contrato do técnico Léo Condé, que seguirá no comando do clube.

Salah no PSG? Em fim de contrato com o Liverpool, o atacante egípcio já vem conversando com o PSG há algum tempo, segundo o jornal francês L'Équipe. O clube francês, no entanto, nega o boato.