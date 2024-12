Mauro Cezar sobre jogo com portões fechados: 'Estão castigando o Cruzeiro'

O Cruzeiro está sendo castigado injustamente pela decisão da CBF de fechar os portões do jogo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (4), no Mineirão, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

A Mancha Verde, que seria a torcida responsável pelo ataque aos cruzeirenses, está banida dos estádios. Os torcedores do Palmeiras não deveriam ser punidos por conta do que fizeram aqueles caras.

O certo seria o jogo com a torcida do Palmeiras, com todo cuidado para proteger os palmeirenses, que teriam o direito de ver o jogo. Aí agora estão castigando o Cruzeiro.

Mauro Cezar

Para Mauro Cezar, não faz sentido o Cruzeiro jogar com portões fechados, já que foi um de seus torcedores que morreu na emboscada da Mancha Verde, na rodovia Fernão Dias, há pouco mais de um mês.

Bem ou mal, quem criou [a situação] foi a torcida do Palmeiras, e o Cruzeiro que vai ser punido.

O Cruzeiro busca vaga na Libertadores e não vai ter apoio do seu torcedor, que seria muito mais numeroso do que o do Palmeiras.

Sem falar que no jogo do turno tivemos ainda uma peripécia da arbitragem com a anulação bizarra de um gol do Cruzeiro com interferência do VAR. Então, é um show de horrores.

Mauro Cezar

Juca: Botafogo é o time da temporada, mas Brasileirão não está definido

O Botafogo já é o time da temporada, mas o Brasileirão ainda está ao alcance do Palmeiras, afirmou o colunista Juca Kfouri.

Para o colunista, o time de Artur Jorge tem dois grandes desafios na quarta-feira (4), contra o Inter, no Beira-Rio, no jogo que pode decidir o campeonato. Além do grande momento do Colorado, o Fogão precisará superar a ressaca do título inédito da Libertadores.

Não acho que o Campeonato Brasileiro tenha terminado. O Botafogo tem um baita desafio na quarta-feira, que é vencer não apenas o Inter, que faz uma campanha magnífica e é líder do segundo turno, mas vencer a ressaca e conseguir pensar no Campeonato Brasileiro.

Tomara que consiga, merece — é o time da temporada. Já é o time da temporada, mas alerto que o campeonato não está decidido.

Essa quarta-feira é absolutamente decisiva na vida do Botafogo para ganhar mais um título brasileiro. Nas minhas contas, o segundo, porque o Robertão de 68 e Taça Brasil não são Campeonato Brasileiro. Juca Kfouri

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

Assista ao Posse de Bola na íntegra