Luxemburgo vê Brasil se tornando europeu e diz que pede Neymar 'todo dia'

O técnico Vanderlei Luxemburgo analisou o momento da seleção brasileira e revelou uma ansiedade pela volta de Neymar.

O que aconteceu

Luxemburgo entende que a seleção perdeu a sua essência. O treinador vê uma "europeização" da amarelinha.

Luxa quer que Neymar volte à seleção para assumir a responsabilidade e diminuir o peso sobre outros atletas.

O craque do Al-Hilal se recuperou de cirurgia no joelho, mas teve um problema na coxa. A expectativa é que ele atue diante de Argentina e Colômbia em março, pelas Eliminatórias.

Difícil resumir em pouco tempo. É o futebol brasileiro que está jogando? Que jogador dessa seleção que joga aqui tem empatia com o povo brasileiro? Esquece a qualidade? Quanto tempo o Rivaldo ficou no Palmeiras? Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho… Criaram empatia com seleção e povo. Eu sou do ramo e desconheço jogadores que são convocados Vanderlei Luxemburgo