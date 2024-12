Luxemburgo revela procura de Marcelo Teixeira e explica recusa ao Santos na Série B

Vanderlei Luxemburgo revelou, nesta segunda-feira, que foi procurado por Marcelo Teixeira para ser técnico do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador, contudo, recusou e afirmou que não seria bom para nenhuma das partes.

"O Marcelo é um amigo. Ele me falou um tempo atrás que queria falar comigo sobre algumas coisas, mas não nos falamos mais sobre isso. Houve uma conversa para vir para o Santos na Segunda Divisão. Eu tenho uma dívida de gratidão com o Marcelo muito grande. Quando eu fui para o Real Madrid, eu tinha renovado com o Marcelo, mas eu falei que estava indo para o Real pois não tinha como recusar", disse no 1º Congresso Futebol e Finanças.

"Eu não podia vir para o Santos para a Segunda Divisão. Quando eu vou para um local, as perguntas deixam de ser amenas e passam a ser só porradas. Então, ia trazer um peso muito grande. O Santos tinha que estar tranquilo para poder voltar à Primeira Divisão. Naquele momento, não era a coisa certa", completou.

Luxemburgo dirigiu o Santos em quatro oportunidades. Foram 296 partidas, com 157 vitórias, 64 empates e 75 derrotas. Ele foi bicampeão paulista (2006 e 2007), campeão brasileiro (2004) e campeão do Torneio Rio-São Paulo (1997).

Marcelo Teixeira acabou contratando Fábio Carille para ser técnico do Peixe na Série B. O time conquistou o título da competição e estará novamente na elite do futebol em 2025.

Carille, contudo, sofria forte pressão externa e acabou sendo demitido logo após a confirmação do troféu. Assim, o Alvinegro Praiano está sem comandante desde o dia 18 de novembro.

O atual presidente do Santos mira Luís Castro, mas o português ainda não respondeu a proposta.

Aos 72 anos, Luxemburgo está sem clube desde setembro de 2023, quando deixou o Corinthians.