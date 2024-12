Luiz Gustavo cita 'ajustes', mas indica renovação com São Paulo para 2025

O volante Luiz Gustavo deve permanecer no São Paulo em 2025. Após a derrota do time para o Grêmio, no domingo, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador admitiu conversas com a diretoria para estender seu vínculo e crê em um "desfecho feliz" para todos os lados.

O contrato do experiente meio-campista é válido apenas até o fim da atual temporada. Ele desembarcou no clube em dezembro do ano passado e, em pouco tempo, tornou-se líder e peça-chave do time de Luis Zubeldía.

Apesar de viver o auge de seus 37 anos, Luiz Gustavo ainda crê que tem "energia para gastar". Ele se vê "motivado" e, apesar de não cravar, indica que irá renovar seu contrato.

"Estou bem tranquilo, focado em fazer esses dois jogos. A gente tem conversado internamente, o clube sabe qual é o meu pensamento. Também já entendi a filosofia do clube, como o clube pensa. Os jogadores que vão ficar precisam estar cientes dos pontos positivos e das dificuldades que teremos ano que vem. É um desafio bacana, estou motivado. Acredito que eu ainda tenho uma energia para gastar. Vamos ver o que vai acontecer, mas tem tudo para dar certo e ter um desfecho feliz para todos", disse o jogador.

O volante, entretanto, deixou claro que ainda há alguns pontos a serem discutidos. Ele se diz grato ao clube por abrir as portas ao atleta em seu retorno ao Brasil e afirma que as negociações caminham para um lado positivo.

"A gente já conversou sobre o assunto algumas vezes. Precisamos ajustar algumas coisas em questão de planejamento, de ambições. Mas eu sou muito grato ao São Paulo por ter passado esse ano com meus companheiros. Tenho uma enorme gratidão, cada vez mais tenho me identificado. Se Deus quiser ainda vou conseguir retribuir. Tudo está indo para um caminho positivo, onde acredito que vai dar tudo certo sim", finalizou.

Ao longo deste ano, Luiz Gustavo disputou 45 partidas pelo São Paulo, sendo 36 como titular. Ele, que sofreu apenas uma lesão neste período, anotou cinco gols e deu uma assistência. O atleta ganhou ainda mais espaço em virtude das contusões de Pablo Maia e Alisson.

O meio-campista, porém, não é o único experiente que deve ampliar sua estadia no time do Morumbis. A expectativa é que o lateral direito Rafinha também estenda seu contrato pelo menos até o fim do Paulistão de 2025, quando deve se aposentar do futebol.