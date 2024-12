Luighi lamenta vice do Palmeiras na Copa do Brasil sub-20 após virada, mas pede "cabeça erguida"

O Palmeiras foi derrotado pelo São Paulo, na noite desta segunda-feira, por 3 a 2, e acabou ficando com o vice-campeonato da Copa do Brasil sub-20. Luighi, autor do segundo gol do Verdão, disse que a equipe não soube aproveitar as chances, lamentou o resultado, mas pediu cabeça erguida.

"Começamos bem, fizemos dois gols. No fim do primeiro tempo tomamos um. Fomos ao vestiário, conversamos e falamos para voltar ligado porque os caras iam vir para cima. Mas faz parte do futebol. Não soubemos aproveitar as oportunidades lá na frente e eles foram decisivos na frente do nosso gol. Agora é seguir de cabeça erguida", disse ao SporTV.

As Crias da Academia abriram o placar com Thalys, de pênalti, aos cinco minutos do primeiro tempo. Aos 31, Luighi fez o segundo. O Tricolor diminuiu e empatou com Ryan Francisco, enquanto Ferreira vez o gol da virada são-paulina.

A equipe palmeirense se despede da competição com cinco vitórias, um empate e duas derrota, além de 27 gols marcados e nove sofridos. Luighi, com seis bolas na rede, foi o artilheiro do Verdão na competição.