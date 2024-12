Luciano Rodríguez projeta confronto direto contra o Corinthians e pede "garra e atitude" ao Bahia

O Bahia terá um confronto direto por uma vaga na Pré-Libertadores. O Tricolor de Aço visita o Corinthians nesta terça-feira, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em boa fase no Bahia, o atacante Luciano Rodríguez projetou o duelo decisivo. O uruguaio afirmou que o elenco sabe do tamanho do desafio que terá de enfrentar e deixou claro que os jogadores estão preparados.

"É uma partida muito importante para nós, que pode resultar em muitas coisas. Ganhando, sabemos que estaremos praticamente dentro do nosso objetivo, que é a Libertadores. Estamos lutando há muito tempo. Vai ser um jogo muito difícil, mas acredito que nós temos jogadores capacitados para enfrentar a partida. Temos que ter a postura de outras partidas, que não tivemos no jogo anterior, mas que pudemos sair vitoriosos", declarou em coletiva de imprensa concedida nesta segunda-feira.

Luciano Rodríguez também pediu ao Bahia que entre com postura de time vencedor e quer que a equipe assuma o protagonismo da partida, mesmo atuando como visitante.

"A postura da equipe tem que ser como nos outros jogos, como quando jogamos na Fonte Nova. Uma postura que marque presença, que sejamos protagonistas. Sabemos que jogaremos como visitantes, mas dentro do campo são 11 contra 11. Vai ser uma partida difícil, contra um rival direto, e a postura não tem que mudar para nós. Isso é inegociável. A garra e a atitude que teremos que colocar dentro de campo será importante para nós, para podermos disputar e levarmos a vitória para casa", destacou.

O atacante uruguaio, que chegou ao Bahia em julho deste ano, também comentou rapidamente sobre a adaptação ao futebol brasileiro. Ele avaliou tal adaptação como positiva e valorizou o apoio dos companheiros e da torcida.

"Acredito que me adaptei bem ao futebol brasileiro. Meus companheiros me ajudaram muito na adaptação ao clube, vim a um grupo muito bom, com uma torcida maravilhosa que me apoiou a todo momento. Me sinto muito querido. Obviamente quero tratar de devolver todo esse carinho, agradecendo dentro de campo. Me sinto mais do que preparado para enfrentar os próximos jogos. Temos duas finais, e amanhã temos a final que creio que seja a mais importante para nós", disse o atleta.

Por fim, Lucho Rodríguez ainda celebrou o bom momento no Tricolor de Aço. O centroavante marcou quatro gols nos últimos sete jogos, além de ter contribuído com uma assistência, e tem sido o principal artilheiro do time neste recorte.

"Estou muito contente por poder ajudar a equipe, o que para mim é o mais importante. Creio que o grupo tem lutado há tempos para a seguir ganhando as coisas, e poder ajudar com gols e assistências é muito importante para mim", finalizou o jogador.

O Bahia ocupa a sétima posição, com 50 pontos, enquanto o Corinthians é o oitavo e tem a mesma pontuação. Se vencer o Timão fora de casa, o Tricolor de Aço estará matematicamente garantido na Pré-Libertadores. Já em caso de derrota, o time baiano passa a depender de um tropeço do Cruzeiro, nono colocado com 49 pontos, que pega o Palmeiras na rodada.