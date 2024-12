Léo Condé renova contrato e permanece no comando do Ceará até o fim de 2025

Responsável pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico Léo Condé acertou nesta segunda-feira a renovação de contrato com o Ceará. O treinador ampliou o vínculo com o Vozão até o fim de 2025.

Contratado em junho, Léo Condé pegou a equipe na 11ª colocação da Série B. Após conquistar 14 vitórias em 25 jogos, o treinador colocou o Ceará na quarta colocação do torneio, com 64 pontos, e garantiu o acesso.

A equipe teve uma arrancada na reta final da Segunda Divisão para conquistar o retorno à elite do futebol brasileiro. Os comandados de Léo Condé somaram quatro vitórias e um empate nas últimas cinco rodadas do torneio por pontos corridos.

PROFESSOR FICA PARA 2025! ? O comandante do acesso alvinegro em 2024, técnico Léo Condé, renova para continuar à frente do Vozão na próxima temporada! ? Confira mais detalhes no link:

? https://t.co/v4jOyUk5xU #CearáSC #TodoMundoJogaJunto pic.twitter.com/VKCITBgbjT ? Ceará Sporting Club (@CearaSC) December 2, 2024

O técnico foi contratado pelo Ceará após ser demitido do Vitória devido aos maus resultados no início do Brasileirão. Ao todo, além das 14 vitórias, ele também acumulou três empates e oito derrotas à frente do clube cearense. O treinador soma 60% de aproveitamento pelo Vozão.

Além da disputa da Série A, o Ceará também terá pela frente em 2025 o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.