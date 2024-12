Juca: Botafogo é o time da temporada, mas Brasileirão não está definido

O Botafogo já é o time da temporada, mas o Brasileirão ainda está ao alcance do Palmeiras, afirmou o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

Para o colunista, o time de Artur Jorge tem dois grandes desafios na quarta-feira (4), contra o Inter, no Beira-Rio, no jogo que pode decidir o campeonato. Além do grande momento do Colorado, o Fogão precisará superar a ressaca do título inédito da Libertadores.

Não acho que o Campeonato Brasileiro tenha terminado. O Botafogo tem um baita desafio na quarta-feira, que é vencer não apenas o Inter, que faz uma campanha magnífica e é líder do segundo turno, mas vencer a ressaca e conseguir pensar no Campeonato Brasileiro.

Tomara que consiga, merece — é o time da temporada. Já é o time da temporada, mas alerto que o campeonato não está decidido.

Essa quarta-feira é absolutamente decisiva na vida do Botafogo para ganhar mais um título brasileiro. Nas minhas contas, o segundo, porque o Robertão de 68 e Taça Brasil não são Campeonato Brasileiro. Juca Kfouri

O Botafogo lidera o Brasileirão com 73 pontos, três a mais que o Palmeiras, que visita o Cruzeiro na 37ª rodada. O Fogão pode até ser campeão, mas cai para segundo se perder e o Verdão vencer.

