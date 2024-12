Jogador que desmaiou na Itália foi extubado e já conversou com familiares

Edoardo Bove, jogador da Fiorentina que sofreu um colapso durante a partida contra a Inter de Milão neste domingo (1°), foi extubado após passar a noite na UTI.

O que aconteceu

Edoardo Bove acordou nesta segunda-feira (2) e não sofreu danos neurológicos ou cardiológicos, segundo informações do jornal italiano Gazzetta dello Sport.

O jogador de 22 anos está consciente e conversou com médicos e familiares. "Estou bem", disse ao acordar, de acordo com o jornal. Ele está internado no Hospital Universitário de Careggi, em Florença, acompanhado dos pais e da namorada.

Bove passará por novos testes nesta segunda-feira (2). À tarde, a Fiorentina deve soltar outro comunicado sobre a situação do atleta, com notícias positivas.

O jogador sofreu uma parada cardíaca durante alguns segundos em campo, mas já apresentava sinais de melhora durante a transferência para o hospital, antes de ser sedado para se estabilizar.

Bove desmaia em campo

O meio-campista italiano caiu sozinho no gramado do estádio Artemio Franchi aos 16 minutos do primeiro tempo do jogo entre Fiorentina e Inter de Milão, pelo Campeonato Italiano.

A situação logo gerou preocupação. Os jogadores dos dois times se desesperaram e pediram atendimento médico rápido. Ele foi atendido e levado de ambulância para o hospital.