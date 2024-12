'Gostou mais da minha mulher que de mim': Ex-Real alfineta dono do PSG

Ex-Coritiba e Real Madrid, Jesé relembrou a sua passagem frustrada pelo PSG e fez críticas ao dono e presidente do clube francês, o catari Nasser Al Khelaifi.

O presidente não queria me ver nem pintado. Não sei se gostou mais da minha mulher do que de mim. Jesé, em podcast

O que aconteceu

O jogador de 31 anos foi entrevistado pelo youtuber espanhol Mowlihawk e abordou várias questões de sua carreira, incluindo a passagem frustrante pelo PSG entre 2016 e 2020.

Ele admitiu ter mágoa do clube francês. "Me trataram muito mal. Ali me dei conta de que o Real Madrid é o melhor do mundo em tudo. Me sentia tratando com um cara que é bilionário e usa os jogadores como se fossem figurinhas".

Promessa da base do Real Madrid, Jesé defendeu o time principal entre 2013 e 2016 e deixou o clube espanhol para jogar pelo PSG, mas não teve sucesso. Ele passou a ser emprestado a vários times menores, como Las Palmas (ESP), Betis (ESP) e Stoke City (ING).

O que mais ele disse

Enganado no PSG. "Como eu não estava tendo muitos minutos, pensei em ir a Paris para jogar. Tinha (Unai) Emery como técnico, que foi quem me chamou. Melhoraram meu contrato e me pagavam muito mais. Era pouco menos de 5 milhões de euros brutos. Estreei no PSG dando o passe para o gol da vitória, mas depois fiquei parado dois meses por uma apendicite. No inverno me disseram que eu iria embora. Disse a Emery me sentia enganado".

Mourinho é um bom homem. "Está sempre preparado e é um estrategista, entende muito de futebol. Mas batia de frente com alguns jogadores porque tinha um caráter forte. Tivemos muitas discussões, mas sempre no plano jogador-treinador, sem nunca faltar com respeito. É alguém que gosta de encarar o jogador e entrar em polémicas para retirar a pressão dos jogadores. É um bom homem".

Ancelotti, um técnico de culhões. "Tive a sensação de dizer 'vou jogar e esse cara não vai jogar' antes da lesão. Eu jogava e Bale não. Custou 120 milhões de euros e eu saí de graça. Ancelotti teve culhões de colocá-lo no banco e me colocar para jogar. Outro treinador poderia não fazer isso".

Passagem pelo Coritiba

Jesé Rodríguez durante partida do Coritiba no Campeonato Brasileiro Imagem: Foto: GERALDO BUBNIAK/AGB

Jesé teve uma passagem pelo Coritiba em 2023, mas nao vingou. Ele atuou em apenas seis partidas e fez um gol, contra o Fluminense.

Hoje Jesé está na Malásia e defende o Johor DT. Ele assinou contrato em outubro de 2024 e fez dois jogos pela nova equipe até aqui.