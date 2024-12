'Castor na pista?', Leclerc sincerão e Max feliz: as frases do GP do Qatar

Max Verstappen foi o vencedor do Grande Prêmio do Qatar após liderar de ponta a ponta e travar batalhas com Lando Norris durante a maior parte da corrida. O holandês, que já é campeão da temporada, ficou satisfeito com o desempenho do carro e exaltou o embate com o adversário da McLaren.

A animação de Verstappen é interessante, afinal ele é tetracampeão, mas a melhor fala do fim de semana de Fórmula 1 é do japonês Yuki Tsunoda, que pensou que um castor teria invadido a pista do circuito de Lusail.

Veja as frases do GP do Qatar

Verstappen ficou empolgado com a vitória no Qatar após embates com Lando Norris, que acabou perdendo posições com uma punição de 10 segundos.

Foi uma corrida muito boa, o carro estava muito melhor. Aquele primeiro trecho foi muito, muito rápido - eu e Lando estávamos empurrando um ao outro, sempre dentro de 1,8s e foi muito divertido. Tiveram alguns momentos de Safety Car, mas tudo bem. Ficou um pouco quente na Curva 1 [com Norris], mas muito feliz por vencer aqui

Verstappen

Castor ou espelho?

Durante a prova, o espelho retrovisor de Alexander Albon desabou na pista e provocou uma série de confusões. Tsunoda estranhou a mensagem do engenheiro alertando sobre o ocorrido.

Um castor? No Oriente Médio? Achei que era pelo aquecimento global ou algo do tipo

Tsunoda

O engenheiro falou "mirror" (espelho) e ele entendeu "beaver" (castor).

Leclerc sincerão

Charles Leclerc acabou chegando na segunda posição após largar em quinto e ver uma série de confusões acontecer na pista com entradas e saídas do safety car. O piloto da Ferrari ficou surpreso com o resultado.

Estou muito feliz. Honestamente, não esperava pelo segundo lugar depois de um fim de semana como este em uma pista como esta - as características do nosso carro não combinam com esta pista. A luta vai até Abu Dhabi [a última corrida da temporada].

Leclerc

Russell furioso

O fim de semana não foi de George Russell. Ele já havia perdido a pole position por punição e, durante a corrida, perdeu a chance de brigar pelo primeiro lugar ao ver a equipe errar na parada dos boxes.

Os mecânicos enfrentaram dificuldades para ajustar a roda traseira direita. Após sete segundos, o piloto retornou ao circuito, mas só em 10º, longe da terceira posição que ocupava quando fez a parada. Ele terminou em quarto, mas chegou a esbravejar pelo rádio com as escolhas da Mercedes.