Fifa define potes do sorteio do Mundial de 2025; Palmeiras será cabeça de chave

A Fifa definiu os potes do sorteio do Mundial de Clubes de 2025. Os 32 clubes participantes estão divididos em quatro potes, com Flamengo, Fluminense e Palmeiras sendo cabeças de chave. Outro brasileiro presente, o Botafogo, que foi o último classificado após vencer a Libertadores nesta temporada, está no pote 3.

No pote 1, além dos três brasileiros, estão Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Real Madrid e River Plate. Enquanto no mesmo pote do Glorioso estão Al-Ahly, Al-Hilal, Boca Juniors, León, Monterrey, Ulsan e Wydad Casablanca.

O sorteio que definirá os grupos de cada time será realizado nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro. O evento acontecerá em Miami, nos Estados Unidos, a partir das 15 horas (de Brasília).

O torneio será disputado entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos, com jogos a serem disputados em 12 estádios, em 11 sedes diferentes: Estádio Mercedes-Benz (Atlanta), Estádio Bank of America (Charlotte), Estádio TQL (Cincinnati), Estádio Rose Bowl (Los Angeles), Estádio Hard Rock (Miami), GEODIS Park (Nashville), Estádio Camping World (Orlando), Estádio Inter&Co (Orlando), Lincoln Financial Field (Filadélfia), Lumen Field (Seattle) e Audi Field (Washington, D.C.).

OS grupos serão compostos por quatro equipes. Nesta fase, as equipes se enfrentarão entre si, em turno único. As duas melhores de cada chave avançam às oitavas de final. Até a final, os times disputam jogo único até a final, que será realizada no dia 13 de julho, no estádio MetLife, em Nova York. Não haverá disputa pelo terceiro lugar.

A definição dos potes do sorteio do Mundial de 2025 foi revelada pela CazéTV.

Confira todos os potes:

Pote 1: Bayern de Munique, Flamengo, Fluminense, Manchester City, Paris Saint-Germain, Palmeiras, Real Madrid e River Plate



Pote 2: Atlético de Madrid, Benfica, Borussia Dortmund, Chelsea, Inter de Milão, Juventus, Porto e RB Salzburg



Pote 3: Al-Ahly, Al-Hilal, Boca Juniors, Botafogo, León, Monterrey, Ulsan e Wydad Casablanca



Pote 4: Al Ain, Auckland City, Esperance, Inter Miami, Seattle Souders, Mamelodi Sundowns, Pachuca e Urawa Red Diamonds