E o novo técnico? Santos abre a semana ainda sem resposta de Luís Castro

Imagem: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

O Santos ainda não recebeu uma resposta de Luís Castro. O clube aguarda ansiosamente o retorno do treinador e vê o tempo para planejar a próxima temporada ficar cada vez mais curto.

A negociação é vista como complexa, mas o presidente Marcelo Teixeira está otimista. Recentemente, ele afirmou que tudo caminha para um "desfecho favorável".

Na última semana, o empresário de Luís Castro, Antônio Teixeira, esteve em Santos para conhecer as dependências do Peixe e entender um pouco mais do projeto.

O treinador saiu do Al-Nassr, da Arábia Saudita, em setembro. O português teve uma passagem expressiva pelo Botafogo entre 2022 e 2023. Ele também já comandou Porto, Shakhtar Donetsk e Al-Duhail.

O Alvinegro Praiano está sem técnico após demitir Fábio Carille. O treinador foi mandado embora no último dia 18, logo após confirmar o título da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na próxima temporada, o Santos irá disputar Série A do Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paulista. O Estadual, aliás, começa já no dia 15 de janeiro.