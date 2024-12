Corinthians x Bahia: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Na noite desta terça-feira, Corinthians e Bahia se enfrentam em duelo válido pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Os donos da casa buscam conquistar a melhor sequência de vitórias de sua história no Brasileirão. O Timão venceu todos seus sete últimos jogos na competição, sendo o mais recente no sábado, contra o Criciúma, por 4 a 2.

A vitória diante do Criciúma colocou o Corinthians no G8 da tabela de classificação. O Alvinegro Paulista ocupa a oitava colocação, com 50 pontos, e segue na luta por uma vaga na fase preliminar da próxima Libertadores.

Para enfrentar o Bahia, o técnico Ramón Díaz não possui desfalques por suspensão. Contudo, ele segue sem poder contar com o zagueiro Félix Torres (lesão no músculo anterior da coxa direita), o lateral Palacios (artroscopia no joelho esquerdo) e o volante Maycon (rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho direito).

O técnico argentino aposta na excelente fase do atacante Yuri Alberto para alcançar a oitava vitória consecutiva no torneio. O camisa nove é o artilheiro da Série A, com 13 gols marcados, e colocou oito bolas na rede nas últimas seis partidas que disputou na temporada.

Amanhã será o nosso ultimo jogo em casa! ? Vamos lotar a #CasaDoPovo, Fiel! ?? ? Bahia

? Brasileirão (37ª rodada)

? 20h (horário de Brasília)

? Neo Química Arena#VaiCorinthians pic.twitter.com/Rh4JJkwCNq ? Corinthians (@Corinthians) December 2, 2024

Do outro lado, o Bahia tenta alcançar o mesmo objetivo do Corinthians na reta final do Brasileiro. O Tricolor Baiano tem a mesma pontuação do rival na tabela, ocupa a sétima colocação e busca conquistar uma vaga na Libertadores.

No último sábado, os comandados de Rogério Ceni colocaram ponto final em uma série de sete jogos sem vencer. A equipe bateu o Cuiabá fora de casa por 2 a 1.

Para o duelo direto contra o Corinthians, Rogério não poderá contar com o zagueiro David Duarte e o lateral Iago Borduchi, lesionados. O volante Rezende, em transição física, é dúvida.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X BAHIA

Data: 03 de dezembro de 2024, terça-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Maira Mastella Moreira (Fifa/RJ)



VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Martínez), Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto



Técnico: Ramón Díaz

BAHIA: Adriel; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Ademir, Cauly (Thaciano) e Luciano Rodríguez



Técnico: Rogério Ceni