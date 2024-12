Corinthians pode garantir Libertadores na próxima rodada; veja cenário

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians pode ver o sonho de uma vaga na Libertadores de 2025 se tornar realidade já na próxima quarta-feira (4), mas não depende só de si. O Palmeiras precisa "ajudar".

O que precisa acontecer?

O primeiro passo tem de ser dado pelo próprio Corinthians. A equipe paulista precisa vencer o Bahia, na Neo Química Arena, na terça-feira (3), em confronto direto. O Timão é o oitavo colocado, enquanto o adversário é o sétimo. O empate não basta.

O Corinthians, então, passará a "torcer" pelo Palmeiras. O rival enfrenta o Cruzeiro — atual nono colocado — na quarta-feira, no Mineirão. Se o Alviverde vencer, o Timão estará garantido na próxima Libertadores, já que teria 53 pontos contra apenas 49 do Cruzeiro, com apenas mais três a serem disputados.

Uma vitória do Corinthians somada a empate entre Cruzeiro e Palmeiras não serve. O Timão iria aos 53 pontos, e o time mineiro chegaria aos 50. Se a Raposa vencer na última rodada e os paulistas perderem, as equipes ficariam igualadas em pontos e vitórias (14 para cada). A decisão seria pelo saldo de gols.

O Corinthians tem chance alta de ir para a Libertadores. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a equipe paulista tem 81,4% de probabilidade de se classificar à competição continental.

O caminho ficou mais fácil com títulos de Flamengo e Botafogo. Campeões da Copa do Brasil e da Libertadores, respectivamente, os times cariocas estão dentro do G-6 e, por isso, transformaram a zona de classificação à Libertadores em G-8.

Como está a briga por vaga na Libertadores?

7° - Bahia - 50 pontos (14 vitórias)*

8° - Corinthians - 50 pontos (13 vitórias)*

9° - Cruzeiro - 49 pontos (13 vitórias)

10° - Vitória - 45 pontos (13 vitórias)

11° - Grêmio - 44 pontos (12 vitórias)

12° - Vasco - 44 pontos (12 vitórias)

*estariam classificados se o campeonato acabasse hoje

Probabilidades de vaga na Libertadores