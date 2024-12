Conheça o Pachuca, rival do Botafogo na Copa Intercontinental

Com a conquista da Copa Libertadores da América no último sábado, o Botafogo assegurou sua participação na Copa Intercontinental de 2024. Seu primeiro adversário na competição será o Pachuca, do México, que se garantiu no torneio por ter vencido a Liga dos Campeões da Concacaf.

Este foi o sexto título do Pachuca na competição. Desta vez, a conquista veio de maneira invicta ao bater o Columbus Crew, dos Estados Unidos, por 3 a 0 na grande decisão, que foi disputada no dia 1º de junho deste ano.

Apesar do título expressivo no meio de 2024, a equipe mexicana enfrenta um momento de crise. O Pachuca terminou a fase classificatória do Campeonato Mexicano em 16º lugar, tendo vencido apenas três jogos em 17 partidas, e não conseguiu a classificação para a próxima fase da competição.

Por ter ficado de fora da fase eliminatória, a próxima partida do Pachuca será justamente contra o Botafogo. A equipe do México está tendo muito tempo de preparação para o jogo contra os brasileiros, já que seu último compromisso foi no dia 9 de novembro.

O Pachuca, treinado pelo uruguaio Guillermo Almada, tem como seu principal jogador o centroavante Salomon Rondón, de 35 anos. Inclusive, ele e Savarino, meia do Botafogo, são companheiros na seleção da Venezuela.

O time mexicano está prestes a ganhar o reforço de um rosto conhecido do futebol brasileiro. Trata-se do zagueiro Eduardo Bauermann, ex-Santos e Internacional, que recentemente cumpriu um ano de suspensão do futebol por ter se envolvido com esquema de apostas. Inclusive, o atleta já se despediu do Everton, do Chile, clube em que estava defendendo. Ele deve ser anunciado pelo Pachuca nos próximos dias.

A partida entre Botafogo e Pachuca é válida pelas quartas de final da Copa Intercontinental e está marcada para acontecer dia 11 de dezembro, às 14h (de Brasília), no Estádio 974, em Doha, no Catar. Antes disso, o Glorioso tem mais dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro e tem grandes chances de sair campeão da liga nacional também.

Caso passe pelo Pachuca, o Botafogo enfrentará na semifinal o Al Ahly, do Egito. O vencedor do duelo eliminatório enfrentará na grande final o Real Madrid.