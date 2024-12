Confira os grupos do ITF Beach Tennis Finals que será disputado em Brasília

Os grupos do ITF Beach Tennis Finals já estão definidos. As oito melhores duplas da modalidade entram em quadra a partir das 13h (de Brasília) desta terça-feira, na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília, na disputa pelo prêmio inédito de mais de US$ 100 mil.

Na primeira fase da competição, os atletas estarão divididos em quatro grupos: Ilhas Reunião e Gran Canaria no feminino e Brasília e Saarlouis no masculino, com as duplas divididas em dois grupos de quatro, jogando todos contra todos.

Cada equipe jogará três partidas ao longo de três dias. Os dois melhores de cada grupo avançarão às semifinais, disputadas pelos vencedores e vice-campeões dos grupos opostos. Todas as partidas serão jogadas em melhor de três sets com tiebreak, sistema de pontuação inédito em torneios da modalidade.

O Grupo Ilhas Reunião será formado por Rafaella Miiller (BRA)/Patricia Diaz (VEN), Giulia Gasparri (ITA)/Ninny Valentini (ITA), Sofia Cimatti (ITA)/Greta Giusti (ITA) e Eva Palos (ESP)/Raquel Iotte (BRA).

Já o Gran Canaria será composto por Vitória Marchezini (BRA)/Sophia Chow (BRA), Flaminia Daina (ITA)/Nicole Nobile (ITA), Veronica Casadei (ITA)/Ariadna Graell (ESP) e Graziele Silva (BRA)/Marcela Vita (BRA).

No Grupo Brasília, jogam Mattia Spoto (ITA)/Nicolas Gianotti (FRA); Giovanni Cariani (BRA/ Daniel Mola (BRA); Mathieu Guegano (FRA)/Hugo Russo (BRA) e Diego Bollettinari (ITA)/Carlos Vigon (VEN).

Por fim, no Grupo Saarlouis estão André Baran (BRA)/Michele Cappelletti (ITA); Felipe Loch (BRA)/Antomi Ramos (ESP); Leonardo Branco (BRA)/Allan Oliveira (BRA) e Luca Andreolini (ITA)/Nikita Burmakin.

Confira a programação desta terça-feira:







Quadra Central

13h



Giovanni CARIANI (BRA)/Daniel MOLA (BRA) [3] vs. Mathieu GUEGANO (FRA)/Hugo PARONETTO RUSSO (BRA)

Não antes das 15h



Giulia GASPARRI (ITA)/Ninny VALENTINI (ITA) [3] vs. Sofia CIMATTI (ITA)/Greta GIUSTI (ITA)

Não antes das 18h



Nicolas GIANOTTI (FRA)/Mattia SPOTO (ITA) [1] vs. Diego BOLLETTINARI (ITA)/Carlos VIGON (VEN)

Não antes das 20h



Patricia DIAZ (VEN)/Rafaella MIILLER (BRA) [1] vs. Eva FERNANDEZ PALOS (ESP)/Raquel IOTTE (BRA)

Quadra 1

13h



Flaminia DAINA (ITA)/Nicole NOBILE (ITA) [4] vs. Veronica CASADEI (ITA)/Ariadna COSTA GRAELL (ESP)

Não antes das 15h



Felipe COGO LOCH (BRA)/Antonio Miguel RAMOS VIERA (ESP) [4] vs. Leonardo GARROSSINO BRANCO (BRA)/Allan OLIVEIRA (BRA)

Não antes das 18h



Sophia CHOW (BRA)/Vitoria MARCHEZINI (BRA) [2] vs. Graziele DA MATA SILVA (BRA)/Marcela VITA (BRA)

Não antes das 20h



Andre BARAN (BRA)/Michele CAPPELLETTI (ITA) [2] vs. Luca ANDREOLINI (ITA)/Nikita BURMAKIN (RUS)