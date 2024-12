Como rodada mágica para o Botafogo desenha a reta final do Brasileirão

Do UOL, no Rio de Janeiro

Reta final de campeonato, e muita coisa interessante aconteceu na 36ª rodada do Brasileirão - e, claro, na final da Libertadores. Os jogos dos últimos dias, não só do fim de semana, ajudam a desenhar o que esperar nas próximas vezes em que os clubes de elite do Brasil entrarem em campo, já no meio desta semana.

Dois times ainda tem chance de título: Botafogo e Palmeiras.

Há duas vagas na Libertadores abertas. Três times brigam de forma mais realista: Bahia, Corinthians e Cruzeiro.

No rebaixamento, cinco times efetivamente ainda tentam fugir das duas vagas que restam: Athletico, Juventude, Fluminense, Criciúma, Red Bull Bragantino.

Como será a vida do líder: campeão de novo?

O Botafogo está com uma vantagem significativa de três pontos sobre o Palmeiras, e tem um caminho até sólido para ser campeão. Ainda que não seja na quarta, diante do Internacional, pode muito ser no domingo, depois de enfrentar o São Paulo.

O alvinegro viveu momentos mágicos na última semana: a vitória robusta sobre os palmeirenses no Allianz Parque, a conquista épica da Libertadores e a comemoração em Buenos Aires e na volta ao Rio.

Agora, vai encarar um Internacional que deixou de ter chances de título, porque perdeu para o Flamengo no Maracanã. John Textor curtiu.

Em tese, o Inter pode já estar desmobilizado na quarta-feira, quando receber os alvinegros. Mas o time de Artur Jorge vai ter que mostrar rápida recuperação física por causa da festa que começou no Monumental de Núñez e só parou na Praia de Botafogo.

Situação do Palmeiras não é simples

O Palmeiras não correspondeu em casa diante do Botafogo e vai ter que precisar de uma combinação um pouco improvável para não passar o ano na seca de títulos nacionais.

Três pontos atrás, o Palmeiras vai encarar o Cruzeiro, no Mineirão. Mas com um detalhe: estádio de portões fechados, diante da alegada falta de segurança do estado para acomodar torcedores dos dois times, diante do enfrentamento recente, que resultou em morte, entre membros de organizadas dos dois times.

O trem 'num tá bão' em Minas

O Cruzeiro não está lá essas coisas, mas precisa desesperadamente de pontos para beliscar a última vaga na Libertadores.

O G7 virou G8 com o título do Botafogo na Libertadores. Mas só não é G9 (com a nona vaga para o Cruzeiro), porque o time mineiro perdeu a final da Sul-Americana.

Para não dizer que só um lado de Minas está em maus lençóis, o Atlético-MG neste fim de semana perdeu a final da Libertadores (assim como na Copa do Brasil). E os resultados da rodada sacramentaram: no Brasileirão, não há mais chance de vaga na Liberta.

Efeito dominó

Depois do Cruzeiro, o Palmeiras terá o Fluminense pela frente.

A vida do Flu ainda está ameaçada na Série A. Mas poderia ser muito pior nesta rodada.

Por duas vezes, o tricolor carioca chegou a entrar na zona de rebaixamento.

No sábado, quando o Criciúma abriu 2 a 0 sobre o Corinthians. Mas o time de Yuri Alberto virou para 4 a 2.

No domingo, quando o Red Bull Bragantino abriu 1 a 0 no Cruzeiro. Mas o time de Diniz reagiu e empatou com 1 a 1.

O Flu — depois de buscar o empate fora de casa com o Athletico, em um confronto direto — agora tem uma chance valiosa em casa: enfrenta o já rebaixado Cuiabá. A vitória pode trazer alívio e tirar o peso do jogo final, contra o Palmeiras. Se perder na última rodada, o Flu pode atrapalhar o rival Botafogo.

Mas nesse efeito dominó de jogos de rivais e concorrentes, o Criciúma, que está dois pontos atrás do Fluminense e abre a zona de rebaixamento, é o próximo adversário do Flamengo.

Ou seja, o Flamengo, depois de "aliviar" o Botafogo com a vitória sobre o Inter, pode participar do destino do Fluminense.

Quem está em alta

E o Corinthians? Passou o Cruzeiro e continua na ascensão impressionante nesta reta final de Brasileirão. O próximo adversário é justamente o Bahia, com quem está empatado nos 50 pontos. Os dois times ocupam as vagas das fases preliminares da Libertadores.

O Corinthians depois pega o Grêmio, que venceu o São Paulo e não corre mais risco de rebaixamento. O tricolor paulista, inclusive, é outro com a vida resolvida: o G7 virar G8 confirmou o time na fase de grupos da Libertadores.

Se o olhar do São Paulo e de outros clubes (como o Vitória) está em 2025, ainda tem muita coisa que vale a pena ser vista neste Brasileirão 2024.