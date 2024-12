Com Yuri em alta, Corinthians pode voltar a ter artilheiro do Brasileirão após sete anos

Na noite do último sábado, o Corinthians deu mais um show no Campeonato Brasileiro. O Timão goleou o Criciúma, por 4 a 2, no Estádio Heriberto Hulse, pela 36ª rodada da competição. Vários jogadores tiveram boas atuações individuais, mas o destaque não poderia ser outro: Yuri Alberto.

O camisa 9 corintiano desperdiçou uma grande oportunidade no primeiro tempo, mas se redimiu na etapa final: anotou os dois últimos gols e virou o jogo para o Alvinegro. Com isso, Yuri chegou aos 13 gols marcados e assumiu a artilharia da Série A, dividindo a ponta com Alerrandro, do Vitória.

Yuri Alberto certamente passou por altos e baixos nessa temporada, mas faz uma grande reta final de ano e pode fazer pelo Corinthians o que um jogador não faz há sete anos: terminar o Brasileirão como maior artilheiro.

A última (e única) vez que o Corinthians teve o maior goleador da Série A foi em 2017, ano do heptacampeonato. Na época, Jô terminou foi o artilheiro do torneio, com 18 gols marcados. O histórico artilheiro, porém, dividiu o posto com Henrique Dourado, do Fluminense.

Naquela temporada, Jô disputou 61 jogos com a camisa do Corinthians. O centroavante, hoje no Amazonas FC, balançou as redes 25 vezes e contribuiu com sete assistências.

Na atual temporada, Yuri Alberto já ultrapassou o número total de gols de Jô em 2017. Em 55 partidas disputadas, o atacante já foi às redes em 29 ocasiões e ainda distribuiu seis passes para gols.

Yuri Alberto começou a arrancada para atingir o posto de artilheiro do Brasileirão na 28ª nona rodada. O jogador marcou nove gols em sete jogos contra São Paulo, Inter (2x), Athletico-PR, Palmeiras, Vitória, Cruzeiro e Criciúma (2x).

Nesse sentido, o camisa 9 alvinegro tinha quatro gols até a 27ª rodada. Nove rodadas depois, ele alcançou a marca dos 13 gols e ultrapassou Estêvão, do Palmeiras, para se tornar o maior goleador da competição.

De acordo com dados do Sofascore, Yuri Alberto disputou 27 jogos nessa edição de Série A, sendo 23 como titular. O centroavante corintiano demora 121 minutos para participar de um gol e tem taxa de 53% na conversão de chances claras.

Yuri Alberto também está na briga por uma artilharia ainda maior: a do futebol brasileiro em 2024. O atacante está a um gol de igualar Pedro, do Flamengo, que tem 30 gols marcados. Como Pedro não joga mais este ano devido a uma grave lesão, o 9 do Corinthians tem o caminho livre para, quem sabe, ultrapassar o flamenguista.

Para se consolidar totalmente na artilharia do Brasileirão, Yuri Alberto mira manter o bom momento vivido na próxima rodada. O Corinthians recebe o Bahia nesta terça-feira, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 37ª rodada.