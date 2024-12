CBAt comemora 47 anos com 21 medalhas olímpicas e sucesso de gestão

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) completa, nesta segunda-feira, os 47 anos de sua fundação. A entidade comemora mais um aniversário carregando o orgulho de 21 medalhas olímpicas conquistadas, duas delas nos Jogos de Paris 2024.

"Em nome do Conselho agradeço, saúdo e aplaudo a todos que ajudaram na construção da história vitoriosa do atletismo brasileiro", destacou Wlamir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração da CBAt.

A fundação da CBAt ocorreu no Rio de Janeiro, com a desativação da Confederação Brasileira de Desportos (CBD), que gerenciava os esportes no país.

A sede da entidade é na cidade de Bragança Paulista (SP) desde janeiro de 2019, em uma área de cerca de 81 mil metros quadrados. Também funciona no local o Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), grande orgulho da modalidade, com estádio para competições e estrutura para treinamento.

A entidade conta com 16.555 atletas, 2.574 integrantes de comissões técnicas, 452 entidades de prática e 7.907 árbitros, uma comunidade gigante e que se orgulha por integrar o atletismo, modalidade número um no programa olímpico.

A CBAt chega aos 47 anos como uma das confederações brasileiras protagonista do olimpismo no Brasil, uma entidade forte, respeitada e reconhecida no meio esportivo e junto ao Governo, ao mercado publicitário, aos patrocinadores e à sociedade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBAt - Atletismo Brasileiro (@atletismo.brasil)

Na pista, a CBAt participou de todo o calendário internacional com suas seleções, deu ênfase a preparação olímpica e a campanha do Atletismo Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 deixou evidente o trabalho. Superou a de Tóquio na cor das medalhas e no número de finais, com 44 atletas (20 mulheres e 24 homens) em um ciclo de trabalho mais curto, de três e não quatro anos.

O balanço incluiu duas medalhas (uma de prata e uma de bronze) em seis finais, quatro semifinais, um recorde sul-americano, três recordes nacionais, quatro melhores marcas pessoais e três melhores marcas da temporada.

O atletismo conquistou a histórica medalha de prata de Caio Bonfim na marcha atlética 20 km. Alison dos Santos, o Piu, conquistou sua segunda medalha de bronze, repetindo Tóquio, nos 400 metros com barreiras, prova que vem sendo considerada excepcional nos últimos anos, com as melhores marcas de todos os tempos.

A CBAt realizou um calendário completo de competições nacionais, com destaque para os Brasileiros Sub-16, Sub-18, Sub-20, Sub-23 (em várias cidades e Estados do Brasil) e o Troféu Brasil Loterias Caixa de Atletismo, que foi em São Paulo, em uma parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), muito atraente com telões de led, inovações para o público, presença da mídia, transmissão ao vivo (Time Brasil e TV Atletismo Brasil), medalha em homenagem a João do Pulo, seis índices olímpicos conquistados ou ratificados, 11 para o Mundial Sub-20 e um estabelecido, dois recordes sul-americanos, três brasileiros e cinco do Troféu.

Na outra ponta, o Brasileiro Interclubes Loterias Caixa de Atletismo Sub-16 (porta de entrada nas competições nacionais), evidenciou novos atletas com bons resultados e o ótimo trabalho dos Centros de Formação da CBAt, os 60 centrinhos de iniciação, descoberta e formação de talentos que levaram atletas ao pódio.

Mais as Copas de Marcha Atlética, Cross Coyntry, Meio-Fundo e Fundo e de Provas Combinadas, o Troféu Adhemar Ferreira da Silva (universitário) e a Taça Máster, pela bandeira do #somosatletismo.

A gestão deu um salto grande, com uma plataforma digital única, capaz de transmitir informações a toda comunidade do esporte, ao mercado publicitário e aos fãs com clareza e transparência. O website da CBAt, integrado pelo Sistema de Gestão Esportiva (SGE), que está no ar desde o meio de 2024, foi citado como referência pela World Atlhetics como ferramenta estruturada para buscar "valor duradouro" para fãs, participantes do atletismo, stakeholders e patrocinadores.

A CBAt levou à sua comunidade valores de sustentabilidade (reciclagem de lixo, campanha sobre o uso consciente da água e plantio de árvores, jogo limpo com informações sobre o antidoping), atuou para a equidade de gênero, fortaleceu entidades e comissões (STJD, Conselho de Ética, Comissão de Atletas e Comitê Feminino), participou de eventos importantes (Summit de Corridas de Rua e COB Expo, a feira de todos os esportes).

Ampliou a capacitação a arbitragem e treinadores, inclusive com cursos da World Athletics Nível II para Treinadores.

"Temos a certeza de que a CBAt se consolida e se fortalece, fruto do trabalho dos seus atletas, treinadores, colaboradores, membros de comissões multidisciplinares, árbitros, gestores, federações, clubes e de todos que fazem o atletismo", ressaltou Wlamir Motta Campos.