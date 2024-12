Brasil vai estrear contra a França na Copa Davis em 2025

A tentativa brasileira de alcançar a fase final pela primeira vez no novo formato da Copa Davis começará em território francês. No sorteio desta segunda-feira, ficou definido que o time do capitão Jaime Oncins e cia. disputará a fase de Qualifiers contra a França, na casa dos adversários.

O duelo será disputado durante dois dias escolhidos entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro, e o vencedor avançará para outro mata-mata, jogado em setembro, contra o vencedor do confronto entre Croácia e Eslováquia.

Em 2024, a França teve campanha parecida com a do Brasil. Primeiro, em fevereiro, venceu na fase de Qualifiers. Depois, não avançou na fase de grupos jogada em setembro, quando atuou com a seguinte formação: Ugo Humbert (atual #14 do mundo), Arthur Fils (#20), Arthur Rinderknech (#59) e os duplistas Pierre-Hugues Herbert e Edouard Roger-Vasselin.

Caso queira mudar a equipe, o capitão Paul-Henri Mathieu ainda tem outras ótimas opções como o promissor Giovanni Mpetshi Perricard (#31), Arthur Cazaux (#63) e o experiente Gael Monfils (#55).

O Brasil, por sua vez, atuou na fase de grupos com Thiago Monteiro (#109), João Fonseca (#145), Felipe Meligeni (#149) e os duplistas Rafael Matos e Marcelo Melo. Para 2025, porém, exista a expectativa do retorno de Thiago Wild, número 1 do Brasil, que foi deixado "na geladeira" pelo capitão Jaime Oncins em setembro.