Bia Haddad inicia pré-temporada com técnico de ex-número 1 do mundo na equipe

Já de olho na temporada de 2025, a tenista Beatriz Haddad Maia começou a pré-temporada com duas importantes adições em sua equipe. O técnico francês Maxime Tchoutakian e o fisioterapeuta brasileiro Fernando Alves agora integram o time, ampliando a equipe e atuando ao lado do treinador Rafael Paciaroni e do fisioterapeuta Paulo Cerutti.

Maxime Tchoutakian vem de quatro temporadas ao lado da multicampeã e ex-número 1 do mundo Victoria Azarenka, trazendo grande experiência na elite da WTA para o time. Ao lado de Paciaroni, o francês viajará com o time por toda a temporada.

"O Max já era muito próximo da nossa equipe, tem ótima comunicação com o Rafa, conhece muito bem o circuito da WTA e com certeza agregará muito ao trabalho", explicou Bia Haddad.

Fisioterapeuta da Seleção Brasileira feminina de vôlei, Fernando Alves atuou na equipe de Bia em algumas oportunidades nesta última temporada e agora integrará oficialmente, colaborando com Cerutti.

"Já o Fernandinho é um 'velho conhecido' que todos nós admiramos muito e agora teremos o privilégio de ter ele formalmente mais por perto do Paulo e de todos nós e, claro, sem atrapalhar os compromissos dele com o vôlei", complementou a tenista.

"Seguimos evoluindo como equipe. Alcançamos um nível sólido de trabalho e agora estamos prontos para ampliarmos a equipe e darmos novos passos em direção ao nossos objetivos. Estou muito animada para começar a pré temporada nesta segunda-feira", finalizou Bia.

A tenista brasileira, número 17º no ranking mundial da WTA, começa o ano na briga pela United Cup. Em seguida, ela disputa o WTA de Adelaíde e o Australian Open.

?Confira a equipe completa de Beatriz Haddad Maia para 2025: