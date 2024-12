Augusto comemora suspensão de votação de impeachment com torcedores do Corinthians e tumulto é formado

A votação de impeachment do presidente Augusto Melo, do Corinthians, no Conselho Deliberativo foi suspensa por ordem judicial pouco antes da reunião começar. O mandatário do Timão e seus apoiadores, após a publicação da liminar, foram comemorar essa decisão com torcedores do clube que estiveram presentes nas redondezas do Parque São Jorge.

"Carregado" pela multidão, Augusto Melo escutou da torcida os gritos de "não vai ter golpe" e teve entre esses apoiadores os ex-jogadores e ídolos do Timão, Dinei e Edilson. Desde cedo, torcedores do Corinthians se juntaram nas imediações do Parque São Jorge para protestar contra o impeachment do presidente.

Depois de Augusto Melo sair do meio da multidão, alguns torcedores causaram um tumulto, retirando as grades que estavam separando-os da entrada do clube. Rojões foram lançados e um torcedor ficou ferido após ser atingido no joelho. Policias militares precisaram intervir para conter os torcedores mais exaltados.

A Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, se posicionou contra o impeachment e convocou os torcedores para irem ao Parque São Jorge, prometendo atuar de forma "pacífica", prezando pela "integridade física" de todos os envolvidos.

Inicialmente, a votação estava marcada para acontecer na última quinta-feira, mas foi adiada a pedido do Comando Geral da Polícia Militar e da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), que alegaram que não poderiam oferecer a segurança naquele momento.

Nesta segunda-feira, a Polícia montou uma força-tarefa para evitar confusões e "isolou" os torcedores, que estavam proibidos de chegar perto da sede do clube.