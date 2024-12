A 30 dias da São Silvestre, confira os cuidados básicos para uma boa corrida

No dia 21 de dezembro, às 7h20 (de Brasília), se inicia o Verão, estação onde os dias são mais longos do que as noites, clima quente e chuvas constantes devido à rápida evaporação das águas pelo calor do Sol. É a época mais esperada pelos corredores, tanto os que praticam a corrida como forma de lazer e qualidade de vida, quanto os profissionais, por fazê-los lembrar que faltam poucos dias para a corrida mais importante da América Latina, a São Silvestre.

Neste ano, a corrida chega à sua edição de número 99. A prova criada em 1925 pelo jornalista Cásper Líbero, que se inspirou em uma corrida na França, onde os atletas corriam com tochas de fogo, é o maior desafio e motivo de orgulho para todo brasileiro que consegue, no dia 31 de dezembro, completar os 15 quilômetros de pura emoção.

É hora de ficar atento à preparação para não fazer feio na hora H e ter que pedir ajuda ao Santo do dia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corrida de Sa?o Silvestre (@sao_silvestre)

Primeiro passo

Refazer os exames médicos para ver se tudo está em ordem, é o primeiro passo. Somente com a liberação do médico que se deve enfrentar a prova.

Veja o que não pode faltar

Avaliação bioquímica (hemograma completo, glicose, ferritina, ácido úrico, colesterol e frações, urina tipo 1 e parasitológico): É necessário não somente saber se você está com alguma deficiência vitamínica, mas também diagnosticar casos de colesterol alto, diabetes, anemia e outros problemas que requerem maiores cuidados.

Check-up dentário: Ao se submeter ao programa de treinamento, você vai utilizar todas as suas reservas. Sendo assim, qualquer tipo de infecção, por menor que seja, pode ter seu quadro agravado.

Teste de potência aeróbia/anaeróbia ou ergoespirométrico (corrida em esteira ergométrica com monitoração da frequência cardíaca): Além de detectar se há alguma anomalia cardíaca durante o esforço físico, o que vai determinar não só se você está apto a correr a São Silvestre mas também se tem condições de praticar uma atividade física, é esse teste que vai dizer a quanto por cento da sua frequência cardíaca você deve estar treinando.

Avaliação nutricional: Checar os hábitos alimentares e adequá-los às novas necessidades calóricas impostas pela carga e volume de treinamento são providências mais do que bem-vindas.

Avaliação ortopédica: Dor ciática, anormalidades na coluna, obesidade, má postura, lesões antigas nos meniscos ou nos ligamentos ou até mesmo um formigamento são algumas pistas que podem levar o ortopedista a detectar problemas que podem se agravar quando colocados à prova.