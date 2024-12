Zubeldía lamenta desatenção no 1º tempo em derrota: 'Nos pegaram dormindo'

O técnico Luis Zubeldía lamentou a desatenção do time do São Paulo sobretudo no primeiro tempo da derrota por 2 a 1 para o Grêmio, na tarde deste domingo (1º), na Arena Grêmio.

'Nos pegaram dormindo'. "Sabíamos que eles jogavam rápido em faltas e laterais. Nos pegaram dormindo no primeiro gol, reclamando de uma jogada ou não sei o que. Sabíamos e não o fizemos bem. No segundo tempo, tivemos mais segurança com bola, mais calma, aproveitando situações de espaço por fora, por dentro, nós tivemos melhor. Luiz faz um gol e quando acontece isso já vira totalmente o sentido do jogo. Estivemos muito perto de empatar. Se não entregássemos a bola em zonas entrelinhas, poderíamos ter vencido. Resultado acaba sendo justo, porque no primeiro tempo eles aproveitaram bem os nossos erros"

Erros do primeiro tempo. "No primeiro tempo ainda tendo perdas no bloco médio e favorecendo a velocidade dos jogadores do Grêmio, como Sotelo, Aravena, Cristaldo e seu centroavante, ainda assim, tivemos três ou quatro situações. O que não podíamos ter feito foi o que fizemos em parte no primeiro tempo entregando bolas em zonas quentes, em entrelinhas, e perder essas bolas. Podíamos perder uma, duas, porque é futebol. Mas se você já perde quatro, cinco, seis, você está dando a verticalidade a um time que quer a verticalidade".

Restante do campeonato. "Vamos ter que avaliar. Classificamos de maneira direta para a Libertadores, era algo que queríamos. Agora, temos que analisar com qual formação jogaremos contra o Juventude e contra o Botafogo. É uma situação incômoda porque sabemos que com essa camisa é sempre importante competir e ganhar, mas também é certo que alcançar um objetivo como a classificação direta faz com que tudo seja diferente. Vamos ver o que vamos fazer".

Confira outras respostas de Zubeldía em entrevista coletiva:

Análise do jogo

"Com respeito ao jogo, fizemos um primeiro tempo ruim, produto de erros nossos. Perdemos algumas bolas em transição e favorecemos a virtude deles. No segundo já tivemos um controle bastante importante para descontar e teve a jogada polêmica que não sei se foi pênalti ou expulsão, creio que ao menos uma das duas. Mas é uma análise mais fina e fica para vocês."

Análise do ano

"Quando cheguei aqui, o objetivo do Brasileirão para maior parte das equipes é classificar de forma direta para a Libertadores. Campeão só tem um e para isso precisa de um elenco muito forte e uma parte econômico muito forte. As equipes que estão acima estão demonstrando isso, único que rompe é o Fortaleza que compete muito bem no Brasileirão. Botafogo venceu a Libertadores com uma grande fortaleza econômica, assim como Atlético-MG que chegou longe das Copas. Mas 38 rodadas não mentem e estamos onde cada um deveria estar. Nossa realidade era agarrar uma vaga direta na Libertadores. Não é fácil entrar de maneira direta e conseguimos. Se é muito ou pouco, não sei, mas entrar na Copa direta é bom para o clube. Alguma das copas podemos ganhar no ano que vem, não tenho dúvidas. Falei em algum momento. Temos que trabalhar, armar um elenco cada vez mais forte, exigir cada vez mais para poder competir com equipes que tem uma economia muito forte."

Tempos distintos

"Primeiro tempo notaram mais as virtudes deles e defeitos nossos. Segundo tempo se inverteu. Às vezes acontece isso nos jogos. Lembro que no primeiro jogo no primeiro tempo passamos por cima e no segundo tempo o Grêmio nos complicou totalmente e nós ganhamos. Somos duas boas equipes. A diferença é que nós estamos na sexta posição e o Grêmio está um pouco mais atrás por tudo que aconteceu, por todas as situações que ele viveu. Mas não tenho dúvidas de que muitos equipos que estão atrás, como Fluminense, Grêmio, Paranaense, Vasco, Corinthians, Bahia, Cruzeiro... Todos têm boas equipes, bons elencos, bons treinadores e muita inserção econômica para estarem na posição que estamos. Este é um campeonato muito duro. E nós tivemos a virtude, a sorte, como queiram chamá-lo, de poder nos posicionar rapidamente entre os seis primeiros. Tivemos toda a temporada entre os seis primeiros. Os torneios longos não mentem."