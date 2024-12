Zubeldía escala São Paulo sem Calleri e com Rafinha na esquerda para pegar o Grêmio; veja times

O São Paulo está definido para o jogo deste domingo, contra o Grêmio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor irá a campo mais uma vez sem Calleri e com Rafinha na lateral esquerda.

O atacante argentino segue com dores musculares e sequer foi relacionado por Luis Zubeldía. Por sua vez, o defensor foi mantido na ala esquerda do campo, mesmo com o retorno de Sabino, que cumpriu suspensão no jogo passado.

A escalação do São Paulo tem: Rafael; Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco e Rafinha; Luiz Gustavo e Alisson; Lucas, Luciano e Ferreirinha; André Silva.

?? O Tricolor está escalado! ?? Grêmio x São Paulo

? Arena do Grêmio

? 16h

? Brasileirão (36ª rodada) ? Globo e Premiere

? SPFC Play#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/KF3XJ5M3Gk ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 1, 2024

O Tricolor não possui mais grandes pretensões neste Brasileiro. O time se garantiu na fase de grupos da Libertadores de 2025 com o título do Botafogo, no último sábado. A equipe é a sexta colocada da tabela, com 59 pontos e não pode mais ser ultrapassada pelo Bahia, em sétimo lugar.

Do outro lado, o Grêmio vai em busca de uma vitória para afastar de vez o fantasma do rebaixamento. O Imortal está na 14ª posição da Série A, com 41 pontos, e pode abrir seis pontos do Z4 em caso de vitória.

O time gaúcho vai a campo com: Marchesín; João Pedro, Geromel, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi e Cristaldo; Soteldo, Aravena e Braithwaite.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio. O catarinense Ramon Abatti Abel apita a partida, assistido por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA). Já o VAR fica sob a responsabilidade de Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).