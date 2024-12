Vice-governador de Minas Gerais critica CBF por proibir torcedores do Cruzeiro em jogo contra o Palmeiras

Neste domingo, Mateus Simões, vice-governador de Minas Gerais, criticou a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ao impedir que o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, válido pela 37ª rodada do Brasileirão, seja realizado com a presença de torcedores do time mineiro.

A medida se deu após um conselho do Ministério Público de Minas Gerais alegando que seria recomendado que o jogo fosse realizado com torcida única. Para a CBF, o princípio da igualdade seria ferido, já que no primeiro turno, o duelo entre as equipes contou com a presença de ambas as torcidas.

Em entrevista à Itatiaia, Simões afirmou que o governo de Minas Gerais recorreu à justiça para que seja liberada a entrada somente de cruzeirenses.

"Fiquei sabendo pela imprensa. E já judicializamos o tema contrário à decisão. Não faz sentido punir os torcedores do Cruzeiro pela barbárie da Mancha Verde", disse.

No dia 18 de novembro, Mateus Simões já havia se pronunciado a favor de ter apenas torcida do Cruzeiro no duelo. Para ele, há um grande risco dos torcedores se reencontrarem após o ocorrido no dia 27 de outubro.

"Temos um jogo ainda neste ano que nos traz preocupação. É o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras. Já fizemos o pedido aos responsáveis para que o jogo seja com torcida única", afirmou em entrevista coletiva.

Assim, na última sexta-feira, o Ministério Público de Minas Gerais enviou um pedido para que não fosse liberada a venda de ingressos para palmeirenses.

Após toda a manifestação, o Palmeiras entrou em contato com a CBF, com o objetivo de evitar a presença de somente cruzeirenses no Mineirão. Segundo o clube, o princípio da igualdade seria ferido.

Por fim, após o anúncio da CBF, alegando que os portões não serão abertos, o time paulista lamentou que a segurança local não esteja capacitada para receber as duas torcidas.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que recebeu, neste domingo (1), ofício da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinando que o jogo de quarta-feira (4) contra o Cruzeiro, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, seja disputado com portões fechados no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

O Palmeiras acatará a decisão da entidade, tomada em favor da isonomia após o Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) recomendar a realização da partida com torcida única do Cruzeiro, mas lamenta que as autoridades de segurança pública do referido estado não tenham apresentado um plano que pudesse garantir a presença de palmeirenses e cruzeirenses no estádio.

É inaceitável que um conflito entre organizadas ocorrido em uma rodovia (em um dia no qual nem Palmeiras nem Cruzeiro entraram em campo) acabe por penalizar ambos os clubes, bem como todos os torcedores que pretendiam comparecer ao Mineirão para incentivar suas equipes em um jogo de caráter decisivo.

Não será com medidas paliativas que vamos coibir condutas criminosas; para tanto, além da aplicação de punições severas contra os infratores, faz-se necessário, também, um esforço maior do poder público".