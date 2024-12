Ida para Bahamas, funk e alfinetada: como foi a festa do título do Botafogo

Do UOL, em Buenos Aires (na Argentina)

A zoeira não teve limites na comemoração dos jogadores do Botafogo, no Monumental de Nuñez, após o título da Libertadores sobre o Atlético-MG.

Os jogadores ouviram funk, tocaram pagode, alfinetaram críticos e brincaram sobre os boatos de que ganhariam uma viagem para Bahamas, no fim do ano, caso conquistassem o torneio continental.

Vão para Bahamas ou não?

Antes da decisão contra o Galo, surgiu o rumor de que John Textor teria prometido uma viagem para Bahamas em caso de título. O bilionário norte-americano possui uma ilha por lá.

A questão virou assunto na zona mista do Monumental após a conquista. Os jogadores não confirmaram a promessa, mas aproveitaram para cobrar o empresário em tom de brincadeira.

Até agora ele (Textor) não falou nada, mas se falou, estou esperando o convite. Todos nós estamos esperando para comemorar lá (risos)

John

Estamos procurando saber isso daí. Só saiu na imprensa. Não estamos sabendo ainda não, mas vamos esperar (risos)

Rafael

Ele (Textor) falou, então vai ter que cumprir (risos)

Alexander Barboza

Fake! Fake! Estamos esperando isso daí. Até agora, nada (risos)

Gregore

Alfinetada aos críticos

Capitão da equipe, Marlon Freitas exaltou o lado psicológico do elenco, que foi muito questionado antes da decisão continental e após a aproximação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro deste ano.

O volante, um dos remanescentes do elenco que perdeu o torneio nacional na reta final em 2023, afirmou que os jornalistas não sabem de muitas coisas que acontecem nos bastidores do clube.

Respeito muito tudo que falam. Jamais vou retrucar, é uma opinião, tem que respeitar, mas sabemos do trabalho que é feito no dia a dia. Tem muita coisa que vocês da imprensa não conseguem ver, não têm acesso, e é muito sacrifício que fizemos por esse momento. Foi muito difícil chegar até aqui

Marlon Freitas

Houve também espaço para alfinetada aos críticos. Alex Telles foi irônico ao falar sobre quem classificou o elenco como "pipoqueiro". Enquanto Marlon Freitas concedia entrevista, o lateral esquerdo passou por trás do volante e falou para o companheiro: