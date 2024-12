Seleção Brasileira feminina vence Austrália novamente no último amistoso de 2024

A Seleção Brasileira feminina venceu a Austrália por 2 a 1, no CBUS Super Stadium, no segundo amistoso seguido entre as equipes. Os gols do país sul-americano foram marcados por Gabi Portilho e Lauren. Enquanto Hayley Raso descontou para os donos da casa.

No primeiro amistoso, a equipe nacional comandada por Arthur Elias havia vencido por 3 a 1, na última quinta-feira, em Brisbane. Esta foi a décima vitória sobre as australianas. Ao todo, as seleções já se enfrentaram 23 vezes, além dos dez triunfos do Brasil, houveram também dois empates e 11 derrotas.

O duelo teve casa cheia. No total, 25.297 assistiram ao jogo em Gold Coast, sendo que o estádio tem capacidade para 27.794 pessoas. No primeiro amistoso, 47.501 pessoas estiveram presentes.

As partidas fazem parte do planejamento da Seleção para a Copa América de 2025, que será realizada no Equador, e para a Copa do Mundo de 2027, que irá ocorrer no Brasil. Depois da prata nas Olimpíadas, as brasileiras estão invictas, com três vitórias e um empate.

MAIS UMA VITÓRIA DO BRASIL! ?? Um bom dia desses! A #SeleçãoFeminina vence a Austrália mais uma vez! Gabi Portilho e Lauren marcaram os gols no último amistoso do ano. Seguimos juntas por mais no ano que vem! ?? pic.twitter.com/f2v5iPzqAS ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) December 1, 2024

A Seleção Brasileira abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Após receber um ótimo passe de Adriana, Gabi Portilho finalizou forte na saída da goleira para balançar as redes.

Já no fim da etapa inicial, aos 40 minutos, o Brasil chegou ao segundo gol. Lauren aproveitou cruzamento de Amanda e apareceu para empurrar a bola para o fundo do gol.

Dois minutos depois, a Austrália descontou. Caitlin Foord acertou um belo passe para Hayley Raso, que só teve o trabalho de tocar na bola para marcar.