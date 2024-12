São Paulo perde no Sul, e Grêmio praticamente sela permanência na Série A do Brasileiro

O São Paulo tropeçou diante do Grêmio neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor foi derrotado por 2 a 1, em Porto Alegre, e viu o time gaúcho se afastar da zona de rebaixamento. Cristaldo e Ruan (contra) fizeram os gols dos donos da casa, enquanto Luiz Gustavo diminuiu para os visitantes.

O Tricolor Paulista entrou em campo já classificado à fase de grupos da Libertadores de 2025. A equipe está no sexto lugar da tabela de classificação, com 59 pontos, e não pode mais ser ultrapassada pelo Bahia, sétimo colocado.

O Grêmio, por sua vez, chega aos 44 pontos e praticamente garante a permanência na Série A. Para evitar a queda de maneira matemática, o time de Renato Gaúcho precisa torcer por um tropeço do Bragantino contra o Cruzeiro, neste domingo.

O próximo e penúltimo compromisso do São Paulo no Brasileirão está agendado para quarta-feira. O time enfrenta o Juventude no Morumbis, a partir das 20h, em jogo que marca a despedida do clube de sua casa neste ano.

Do outro lado, o Grêmio mede forças com o Vitória. A partida também acontece às 20h de quarta-feira, no Barradão, em Salvador.

O jogo

Empurrado pela torcida, o Grêmio já levou perigo ao gol de Rafael com menos de um minuto de jogo. Aravena pegou uma sobra na entrada da área e arriscou de longe, mas o goleiro do São Paulo agarrou.

O Tricolor Paulista respondeu aos 18 minutos. Luciano tabelou com André Silva, invadiu a área e chutou no canto de Marchesín, mas o goleiro espalmou.

Aos 21 minutos, o Grêmio perdeu uma grande chance de sair na frente. João Pedro recebeu um passe de Braithwaite, driblou Rafael e cruzou na medida para Aravena. O atacante chutou para o gol vazio, mas Ruan apareceu em cima da linha e salvou o São Paulo.

Aravena mais uma vez obrigou Rafael a trabalhar aos 21 minutos, em uma finalização rasteira. No lance seguinte, foi a vez de Reinaldo arriscar de fora da área, mas o arqueiro são-paulino fez nova defesa.

O Imortal tanto tentou que abrir o placar aos 35 minutos. Soteldo arrancou pela direita e tocou para João Pedro, que só ajeitou para Cristaldo. O camisa 10 pegou em cheio, sem chances para Rafael, e estufou as redes.

O São Paulo tentou sair em busca do empate, mas viu os donos da casa aumentarem a vantagem aos 45. Villasanti se desvencilhou da marcação de Lucas na linha de fundo e cruzou rasteiro. A bola acabou desviando em Ruan, que fez o gol contra.

Segundo tempo

O início do etapa final foi morno, mas o São Paulo esquentou o jogo aos 18 minutos. Luiz Gustavo aproveitou a sobra após cobrança de escanteio e emendou um belo chute, diminuindo o placar.

O Tricolor Paulista chegou a reclamar de um pênalti dois minutos, quando Luiz Gustavo teria sido puxado na área. O árbitro, todavia, não foi chamado pelo VAR e mandou a partida seguir. Aos 28, Wellington Rato recebeu um passe de André Silva na área e chutou de direita, mas mandou nas redes pelo lado de fora.

O Grêmio respondeu e chegou com perigo aos 32 minutos. Soteldo recebeu de Pepê na área, chutou a gol e viu a bola desviar na marcação antes de Rafael fazer boa defesa. Em seguida, Braithwaite ficou com uma sobra após escanteio e bateu firme, mas jogou por cima da meta.

O São Paulo se lançou ao ataque nos minutos finais e tentou arrancar um empate em Porto Alegre, mas não foi capaz de furar a defesa do Grêmio, que conquista uma vitória fundamental para afastar o fantasma do rebaixamento.

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO 2 X 1 SÃO PAULO

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Data: 1º de dezembro de 2024 (domingo)



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA)



VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)



Cartões amarelos: Wellington Rato (São Paulo); Pavón (Grêmio)



Cartões vermelhos: Nenhum

GOLS: Cristaldo, aos 35? do 1ºT, e Ruan (contra), aos 45? do 1ºT (Grêmio); Luiz Gustavo, aos 18? do 2ºT (São Paulo).

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro (Igor), Geromel, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Pepê) e Cristaldo (Monsalve); Soteldo (Pavón), Aravena (Edenílson) e Braithwaite.



Técnico: Renato Gaúcho

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco e Rafinha (Patryck); Luiz Gustavo e Alisson (Bobadilla); Lucas, Luciano e Ferreirinha (Wellington Rato); André Silva (William Gomes).



Técnico: Luis Zubeldía