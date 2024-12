Raphinha analisa derrota do Barcelona e dispara: "Não me importo com o gol, me importo com a vitória"

O Barcelona foi derrotado em casa para o Las Palmas por 2 a 1, em confronto válido pelo Campeonato Espanhol. Autor do gol da equipe catalã, Raphinha reconheceu que o time vem jogando em um nível abaixo do que poderia.

"Baixamos o nível do que estávamos fazendo e isso está dificultando nossos jogos. Temos que continuar trabalhando e melhorar. Precisamos dar a volta por cima e voltar a vencer no campeonato", disse o brasileiro.

O atacante revelou não ter se importado com o gol, já que o objetivo era a vitória. "Não me importo com o gol, me importo com a vitória. Não vencemos e não estou satisfeito com o jogo. Se estou com raiva? Sim", disparou.

Raphinha também diz ter ficado muito irritado com a arbitragem, argumentando que o jogo ficou muito tempo parado na segunda etapa.

"Não quero falar sobre porque podem usar isso contra mim e me punir. Mas no segundo tempo foram jogados apenas 30 minutos em vez dos 45 minutos regulamentares. Eles sabem o que estão fazendo melhor do que eu", finalizou.

Nas últimas três partidas do Espanhol, o Barcelona possui um empate e duas derrotas. Os comandados de Hansi Flick observam a vantagem para o segundo colocado Real Madrid diminuir cada vez mais.