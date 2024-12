Ramón vê Yuri Alberto favorecido pelo coletivo e evita falar de política no Corinthians: "Nos blindamos"

O técnico Ramón Díaz foi só elogios ao atacante Yuri Alberto após a vitória do Corinthians contra o Criciúma, por 4 a 2, de virada, no Heriberto Hulse, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador vê o jogador em grande fase e acredita que ele tem sido favorecido pelo coletivo.

Ramón avalia que o bom momento do camisa 9 coincide com a ascenção da equipe como um todo. Com os gols sobre o Criciúma, Yuri se transformou no artilheiro do Brasileirão e se aproximou de Pedro como o maior goleador do país, em 2024.

"O grupo está colocando ele [Yuri Alberto] em condições de fazer gols. Se não me engano foram duas jogadas do Romero para que ele pudesse converter. Está em um grande momento. Não podemos falhar como falhamos no primeiro tempo. Tivemos ocasiões muito claras. Mas a equipe respondeu muito bem. O Yuri está vivendo esse momento porque a equipe está proporcionando chances a ele. Hoje foi o Romero, mas também temos o Talles, o Garro, o Memphis. É um funcionamento para que Yuri e todos os outros atacantes possam fazer gols", analisou.

O comandante argentino também foi questionado sobre questões políticas do clube, mas se esquivou. Ele disse que o grupo se blindou contra a pressão externa e procura apenas exercer o seu trabalho no dia a dia.

Na próxima segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Corinthians irá votar o impeachment do presidente do Timão, Augusto Melo, no Parque São Jorge.

"Desde que chegamos, tínhamos um objetivo muito claro: tirar o Corinthians da briga contra o rebaixamento. Creio que fizemos um trabalho conjunto com o presidente, com o elenco. Nos blindamos porque era a única forma. Eu não posso falar politicamente porque estou há cinco meses. Mas sei o que podemos fazer para sair de uma situação difícil. Com uma concentração, trabalho. Nunca deixamos de confiar no trabalho, no grupo de jogadores. Isso foi o melhor. Tivemos todos juntos para cumprir o objetivo", ressaltou.

Com a vitória heroica em Criciúma, o Corinthians chega a 50 pontos e dorme no G8 do Brasileirão. Todavia, a equipe ainda pode ser ultrapassada pelo Cruzeiro, que encara o Red Bull Bragantino neste domingo.

O próximo e penúltimo compromisso do Corinthians no Brasileirão está marcado para terça-feira. A equipe encara o Bahia, na Neo Química Arena, em confronto direto por vaga na Pré-Libertadores de 2025. A bola rola a partir de 20h (de Brasília).