Por que Flamengo projeta vendas antes da eleição e quem pode sair em 2025

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo entra em campo neste domingo (01), às 16h (de Brasília), contra o Internacional, sem ambições na temporada.

O clube já começa a pensar o que quer para 2025. Mesmo com a eleição no próximo dia 9, uma coisa é certa: o rubro-negro precisará fazer vendas expressivas para equilibrar as contas e alguns nomes já são especulados para possíveis saídas.

O que aconteceu

O Flamengo prevê iniciar 2025 com R$ 3,1 milhões em caixa e deve fechar o ano com R$ 155 milhões negativos na diferença entre o que tem a pagar e receber por atletas. A arrecadação ficou longe do valor projetado envolvendo negociações de nomes do elenco.

Clube precisará fazer "venda expressiva" independente de quem assumir a diretoria. Wesley deve ser o nome da vez, e direção e estafe do jogador esperam propostas mais altas que a de 20 milhões de euros feita pela Atalanta na última janela de transferências. Outros clubes também monitoram o atleta, mas ainda não apresentaram ofertas.

Wesley chegou muito perto de ser vendido. No meio do ano, Fla e jogador aceitaram a oferta do time italiano, mas mudanças do rubro-negro na data de apresentação fizeram os europeus recuarem. Naquele momento, os valores foram considerados irrecusáveis.

Flamengo também estuda negociar jovens do elenco. Lorran, que tem pouco espaço no time principal e ganhou férias para disputar o Carioca, é um deles. O rubro-negro espera receber ofertas pelo atleta. Matheus Gonçalves, que ganhou mais minutos no elenco principal nos últimos jogos, também pode ser vendido.

Fabrício Bruno é outro que integra a lista de possíveis negociáveis. O zagueiro perdeu espaço no time, quis sair no meio do ano, mas o Flamengo fez jogo duro para liberá-lo ao Rennes. O zagueiro esperava, inclusive, ter sido negociado ainda no início de 2024, mas recusou a oferta do West Ham na ocasião.

Gerson e outros nomes relevantes do elenco são monitorados pelo mercado estrangeiro. O meio-campista, porém, é um jogador que o Flamengo não considera perder. Por isso, vai ser procurado para renovar o contrato e ganhar valorização salarial. Léo Ortiz também foi sondado pela Juventus, mas o Fla fará jogo duro caso algum interesse vire proposta, já que pagou caro pelo zagueiro.

Flamengo sabe que a janela de inverno na Europa costuma ser menos expressiva. O principal momento para contratações dos grandes clubes de fora do país é no meio do ano, quando iniciam a temporada.

Super Mundial de clubes também vai pesar nas decisões envolvendo a montagem do elenco. O Flamengo quer chegar com um time forte na competição entre junho e julho de 2025 e, por isso, pode tentar segurar alguns atletas mais importantes para Filipe Luís até a competição.