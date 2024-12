Palmeiras acata decisão de jogar com portões fechados contra o Cruzeiro, mas lamenta falta de segurança

Neste domingo, o Palmeiras afirmou que acata a decisão da CBF, que definiu que o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras ocorrerá com portões fechados após recomendação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). No entanto, o Alviverde ressaltou que " lamenta que as autoridades de segurança pública do referido estado não tenham apresentado um plano que pudesse garantir a presença de palmeirenses e cruzeirenses no estádio".

No último sábado, o Palmeiras já havia destacado que discordava da sugestão do MP-MG e defendeu que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em respeito à isonomia da competição, trabalhasse em conjunto com as autoridades de segurança pública mineiras de maneira a garantir a presença de torcedores das duas equipes no estádio.

O Alviverde mencionou como exemplo o confronto do primeiro turno, disputado com as duas torcidas no Allianz Parque, e afirmou que não aceitaria ser prejudicado esportivamente devido a um crime ocorrido em uma rodovia, em uma data em que a equipe não estava em campo.

"É inaceitável que um conflito entre organizadas ocorrido em uma rodovia (em um dia no qual nem Palmeiras nem Cruzeiro entraram em campo) acabe por penalizar ambos os clubes, bem como todos os torcedores que pretendiam comparecer ao Mineirão para incentivar suas equipes em um jogo de caráter decisivo", escreveu o clube, por meio das redes sociais.

A recomendação se deu devido à recente emboscada da Mancha Verde contra a Máfia Azul, no mês de outubro. O embate entre os organizados ocorreu na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo.

Mais de 100 torcedores teriam participado da emboscada que acabou culminando na morte de um torcedor cruzeirense e em outros 18 feridos.

O clube também relembrou que, em 19 de novembro, após o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, declarar apoio à realização da partida com torcida única do Cruzeiro, enviou ofício à CBF contestando a possibilidade.

No documento, o Verdão havia sugerido, como alternativa, que a partida fosse transferida para outra cidade, caso as autoridades locais considerassem inviável garantir a segurança dos torcedores visitantes.

A partida acontece no Mineirão, na próxima quarta, às 21h30 (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira a nota completa do Palmeiras

"A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que recebeu, neste domingo (1), ofício da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinando que o jogo de quarta-feira (4) contra o Cruzeiro, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, seja disputado com portões fechados no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

O Palmeiras acatará a decisão da entidade, tomada em favor da isonomia após o Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) recomendar a realização da partida com torcida única do Cruzeiro, mas lamenta que as autoridades de segurança pública do referido estado não tenham apresentado um plano que pudesse garantir a presença de palmeirenses e cruzeirenses no estádio.

É inaceitável que um conflito entre organizadas ocorrido em uma rodovia (em um dia no qual nem Palmeiras nem Cruzeiro entraram em campo) acabe por penalizar ambos os clubes, bem como todos os torcedores que pretendiam comparecer ao Mineirão para incentivar suas equipes em um jogo de caráter decisivo.

Não será com medidas paliativas que vamos coibir condutas criminosas; para tanto, além da aplicação de punições severas contra os infratores, faz-se necessário, também, um esforço maior do poder público"