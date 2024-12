Onde vai passar Flamengo x Internacional? Como assistir ao vivo com imagens

Flamengo e Internacional entram em campo hoje (1), às 16h (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta - para todo o país, exceto São Paulo e Varginha-MG) e Premiere (pay-per-view).

O Inter está na terceira posição, com 65 pontos, e ainda sonha com o título do Brasileirão. Já o Flamengo é o quinto colocado, com 63 pontos, e quer entrar no G4.

O time dirigido por Filipe Luís vem de uma sequência de nove jogos sem derrota. Na rodada anterior, o Rubro-Negro ficou no 0 a 0 contra o Fortaleza.

Os gaúchos vêm de uma invencibilidade de 15 jogos no Brasileirão. A equipe de Roger Machado goleou o Red Bull Bragantino por 4 a 1 na rodada anterior.

Flamengo x Internacional -- Campeonato Brasileiro