Mayke projeta jogo contra o Cruzeiro e briga por título Brasileiro: 'Fazer de tudo'

Neste domingo, o elenco do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol e continuou sua preparação para o duelo contra o Cruzeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após os trabalhos, Mayke, um dos laterais-direitos que podem substituir o suspenso Marcos Rocha, projetou a partida e se mostrou confiante na conquista do título.

"A nossa pontuação deste ano é maior do que a do ano passado. Cada ano que se passa os times vão contratando, vão ficando mais fortes e o campeonato vai ficando mais difícil consequentemente. Vamos fazer de tudo, será um jogo muito difícil contra o Cruzeiro no Mineirão. Agora não depende só da gente, mas temos de fazer a nossa parte: temos de ir ao Mineirão, fazer um grande jogo e impor o nosso ritmo, mesmo fora de casa. Faremos de tudo para buscar o nosso objetivo, que é somar mais três pontos", disse.

"Joguei muito tempo no Cruzeiro, sei como é, sempre é muito difícil jogar contra eles no Mineirão. Não é porque eles perderam uma final que será mais fácil, isso não vai abalá-los. Acho que temos de ir forte e procurar fazer um grande jogo e voltar a vencer para, se Deus quiser, na última rodada, conquistar os nossos objetivos", complementou.

Contratado em 2017 junto ao próprio Cruzeiro, Mayke soma 24 assistências e oito gols em 297 partidas disputadas com a camisa do Verdão. Ele também é o lateral-direito com mais vitórias em Brasileirões pelo clube paulista, com 96.

Para o confronto, Abel não poderá contar com o lateral-direito Marcos Rocha, que recebeu cartão vermelho na derrota por 3 a 1 diante do Botafogo, na última terça. O lateral foi expulso aos 24 minutos do segundo tempo depois de desentendimento na área com Igor Jesus.

Ele acertou a mão no rosto do atacante botafoguense e foi advertido. Primeiro, o palmeirense recebeu apenas o amarelo, mas após revisão do VAR, o árbitro voltou atrás em sua decisão e aplicou o cartão vermelho.

O Palmeiras está invicto há sete partidas contra o Cruzeiro, com cinco vitórias e dois empates. O confronto mais recente ocorreu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2023, com triunfo alviverde por 2 a 0 no Allianz Parque, com gols de Flaco López e Gabriel Menino.

O embate entre Verdão e Cabuloso será realizado na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.