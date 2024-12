Liverpool x Manchester City: onde assistir e horário do jogo do Inglês

O Liverpool recebe o Manchester City neste domingo (01), às 13h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo acontece no Anfield, estádio dos Reds.

O duelo será transmitido pela ESPN e pelo Disney+. O Placar UOL acompanha os lances da partida em tempo real.

O Liverpool ocupa a primeira posição da Premier League e pode ampliar a vantagem para nove pontos do vice-líder. Em caso de vitória sobre o City, a equipe vai chegar aos 34 pontos e nove de distância do Arsenal, que atingiu a segunda colocação no último sábado (30), na vitória sobre o West Ham.

Já o Manchester City vem de três derrotas seguidas, e vencer o rival pode ajudar a equipe a se reerguer. O elenco comandado por Pep Guardiola vive momento delicado no Campeonato Inglês. Se vencer, pode chegar a cinco pontos de distância dos Reds e recuperar a confiança no torneio.

Liverpool x Manchester City -- 13ª rodada do Campeonato Inglês

Data e hora: 01 de dezembro de 2024, às 13h (de Brasília)

Local: Anfield - Liverpool, Reino Unido

Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)