Liverpool vence City, dispara na liderança do Inglês e afunda rival

O Liverpool venceu o Manchester City por 2 a 0, neste domingo (1º), em jogo pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo aconteceu no Anfield, estádio dos Reds.

Os gols do jogo foram marcados por Gakpo e Salah. Com a vitória, o Liverpool abriu nove pontos de vantagem para o Arsenal, segundo colocado, e atingiu os 34 pontos.

Já o City soma a sétima partida sem vitórias (seis derrotas e um empate), incluindo duelos pela Premier League e Champions League. A equipe se manteve na quinta posição do torneio nacional com 23 pontos, atrás do Brighton apenas por saldo de gols (5 contra 3), com a quarta derrota consecutiva.

O City recebe o Nottingham Forest e o Liverpool vai a casa do Newcastle na próxima rodada. Os dois duelos acontecem na próxima quarta-feira (04), às 16h30 (de Brasília).

Como foi o jogo

O Liverpool criou as melhores oportunidades do confronto na primeira etapa. A equipe da casa teve as finalizações mais perigosas e, dessa forma, abriu o placar do duelo. O City teve mais chances na partida após sofrer o gol, somando mais posse de bola, mas sem oferecer chances de empatar o embate.

No segundo tempo, o City teve mais a bola e criou um pouco mais, mas ainda assim foi derrotado. O elenco comandado por Pep Guardiola foi superado mental e taticamente pelo Liverpool, que marcou o primeiro logo no início do jogo e ampliou ao final da segunda etapa, de pênalti. Aos gritos de "olé", os Reds bateram o rival e despontaram na liderança.

Gols e destaques

Van Dijk acertou a trave de Ortega. Após cruzamento, o zagueiro do Liverpool subiu alto e acertou a trave do gol do City e quase abriu o placar do confronto.

Gakpo abriu o placar! Salah recebeu bola esticada na ponta-direita e foi para cima da marcação, chutou cruzado e o atacante holandês apenas colocou para dentro da rede, logo aos 12 minutos.

Salah perdeu um gol incrível. O atacante conseguiu a bola no meio de campo e correu sozinho para o ataque. No cara a cara com Ortega, tentou tirar muito do goleiro e chutou por cima.

O egípcio ampliou de pênalti! Em vacilo da defesa do City, Luis Díaz saiu cara a cara com o goleiro Ortega e foi derrubado na grande área. De pênalti, Salah bateu no canto esquerdo do paredão do City e anotou o 2 a 0, nos 33 minutos da segunda etapa.

De Bruyne perdeu gol na cara. Em falha bizarra de Van Dijk, o meia do City aproveitou a oportunidade e roubou a bola do zagueiro. Mas, cara a cara, tentou chutar pelo meio das pernas de Kelleher e acabou perdendo a chance de diminuir.

Ficha técnica

Liverpool 2 x 0 Manchester City

Competição: 13ª rodada do Campeonato Inglês

Local: Anfield - Liverpool, Reino Unido

Data e hora: 01 de dezembro de 2024, às 13h (de Brasília)

Árbitro: Chris Kavanagh

VAR: Paul Tierney

Gols: Gakpo, aos 12'/1ºT, Salah, aos 33'/2ºT

Amarelos: Matheus Nunes, Phil Foden, Gundogan, Akanji

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold (Quansah), Joe Gomez, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Salah, Luis Díaz (Elliot) e Gakpo (Darwin Núñez). Técnico: Arne Slot

Manchester City: Ortega; Kyle Walker, Rúben Dias, Akanji e Aké; Rico Lewis (De Bruyne), Gundogan (Doku) e Phil Foden (Grealish); Bernardo Silva, Matheus Nunes (Savinho) e Haaland. Técnico: Pep Guardiola