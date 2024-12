Léo Ortiz aponta "cansaço" como principal motivo para o Flamengo ter sofrido dois gols

O zagueiro Léo Ortiz abriu o caminho para a vitória do Flamengo sobre o Internacional, neste domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro atropelou no primeiro tempo, quando fez 3 a 0. O Inter reagiu na etapa final e perdeu por 3 a 2. O defensor analisou o duelo.

"A gente sabia que seria um jogo disputado. A gente começou muito bem, com um ritmo muito alto. É difícil manter esse ritmo durante todo o jogo. A gente tentou. Começou o segundo tempo ainda bem, criando algumas oportunidades, mas eles acharam um gol e começaram a entrar no jogo, tiveram o 3 a 2, mas no fim a gente conseguiu sustentar bem, ainda criamos chances no fim", disse.

"Acredito que o time sentiu talvez um pouco o cansaço do final de temporada, pelo ritmo que a gente colocou no primeiro tempo, mas o importante é a vitória. Agora tem mais dois jogos para fechar com chave de ouro", afirmou Ortiz.

No primeiro tempo, o zagueiro apareceu bem no ataque e desviou o escanteio cobrado por De La Cruz. O Flamengo, que já vinha bem, pisou no acelerador e fez mais dois gols com Michael. Já na etapa final, o Flamengo viu o Inter reagir: Wesley e Valencia marcaram. O clube carioca conseguiu frear o ímpeto do rival e ficou com a vitória no Maracanã.

Agora, o Rubro-Negro volta a campo na quarta-feira. O time visita o Criciúma, às 20h (horário de Brasília), no Heriberto Hülse, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.