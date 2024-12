John supera vice com Santos e se emociona com título da Libertadores pelo Botafogo

Quase três anos depois de sentir a dor da derrota na final, John deu a volta por cima e conquistou, neste sábado, o título da Libertadores pelo Botafogo. O clube carioca venceu o Atlético-MG por 3 a 1, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

O goleiro não escondeu a sua emoção ao colocar a medalha de ouro no peito de sua filha. Ele revelou que havia feito uma promessa para ela em 2021. Na época, o arqueiro defendia o Santos e perdeu a decisão do torneio continental para o Palmeiras.

"Sempre foi um sonho para mim. Sou um cara muito trabalhador. Passei por algumas coisas no futebol. Fui vice e prometi para minha filha mais velha que eu colocaria a medalha de ouro no peito dela. Está aí. Estou muito feliz", disse à Espn.

John ainda falou sobre o duelo com o Galo e destacou a força mental do Botafogo para superar a expulsão relâmpago de Gregore. O volante recebeu o vermelho com menos de um minuto de jogo.

"Sofremos a expulsão do Gregore e procuramos ser forte mentalmente. Sabíamos que a gente ia sofrer e que seria difícil. Mas é isso, agora é desfrutar. Somos campeões. Esse grupo merece, passamos por muitas coisas esse ano. Muita gente falando,e apontando, coisas do ano passado...provamos que somos campeões. É tempo de Botafogo!", finalizou.