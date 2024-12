Jogadores do Botafogo desfilam pelo RJ após conquista da Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

Os jogadores do Botafogo foram recebidos com uma grande festa na enseada de Botafogo, no fim da tarde deste domingo (01).

O que aconteceu

Ônibus leva elenco do Botafogo pelas ruas do Rio de Janeiro em comemoração pelo título da Libertadores 2024 Imagem: Aline Massuca/Reuters

A torcida compareceu em peso e os jogadores desfilaram em cima de um trio elétrico ao longo de uma das pistas do Aterro. A concentração começou por volta das 15h, e o número de torcedores foi aumentando ao longo do dia.

O ônibus da delegação botafoguense foi acompanhando por um número menor de torcedores. Teve um deles que conseguiu até subir no teto do veículo, mas rapidamente foi retirado de lá.

Antes da chegada dos jogadores, alguns torcedores vigiavam o placar do Flamengo X Internacional. A vitória do rival foi vista como bom negócio para que o próximo jogo, justamente contra os gaúchos, seja diante de um time desmobilizado.

Torcedores estenderam um bandeirão do Botafogo nas areias da praia, o que deu uma bela imagem com o Pão de Açúcar ao fundo.