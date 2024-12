Jogador que desmaiou na Itália está na UTI, mas não tem 'lesões agudas'

A Fiorentina informou que o meio-campista Edoardo Bove, que sofreu um colapso durante jogo contra a Inter de Milão neste domingo (1°), está internado na UTI, mas não apresenta "lesões agudas" após os primeiros exames.

O que aconteceu

Bove está internado no Hospital Universitário de Careggi, em Florença, na Itália. Ele está sedado na UTI do local.

A Fiorentina afirmou que Bove chegou "hemodinamicamente estável" ao hospital. Os primeiros exames mostraram que não há nenhuma lesão aguda no sistema nervoso central e no sistema cardiorrespiratório.

Bove seguirá em observação. O meio-campista será reavaliado nas próximas 24 horas.

Comunicado da Fiorentina

A Fiorentina e o Hospital Universitário Careggi comunicam que o futebolista Edoardo Bove, resgatado no gramado após perda de consciência durante o jogo Fiorentina x Inter, encontra-se atualmente sob sedação farmacológica e internado em cuidados intensivos. Bove chegou hemodinamicamente estável ao pronto-socorro e os primeiros exames cardiológicos e neurológicos realizados excluíram lesões agudas do sistema nervoso central e do aparelho cardiorrespiratório. Será reavaliado nas próximas 24 horas.

Bove desmaia em campo

O meio-campista italiano caiu sozinho no gramado do estádio Artemio Franchi aos 16 minutos do primeiro tempo do jogo entre Fiorentina e Inter de Milão, pelo Campeonato Italiano.

A situação logo gerou preocupação. Os jogadores dos dois times se desesperaram e pediram atendimento médico rápido. Ele foi atendido e levado de ambulância para o hospital.