Guardiola rebate provocação da torcida do Liverpool citando títulos; veja

Guardiola foi provocado pela torcida do Liverpool durante a derrota do Manchester City e respondeu com um gesto aos aficionados.

O que aconteceu

Com 2 a 0 no placar, a torcida do Liverpool começou a provocar o treinador com gritos de "You're getting sacked in the morning" - "Você será demitido amanhã de manhã", na tradução para o português.

Guardiola se virou para a torcida do Liverpool e fez o número seis com as mãos, referência ao número de títulos da Premier League conquistados com o Manchester City (2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23 e 2023-24).

E isso aqui? 😅



A torcida do Liverpool cantava para Guardiola "you're getting sacked in the morning" (você será demitido amanhã de manhã); Pep, então, fez o 6 com a mão em alusão aos 6 títulos ingleses conquistados com o Manchester City.pic.twitter.com/3dL3fcekqu -- O Canto das Torcidas (@OCantoOficial) December 1, 2024

O City perdeu por 2 a 0 do Liverpool no Anfield e chegou a sete partidas sem vitórias (seis derrotas e um empate), incluindo duelos pela Premier League e Champions League.

O Liverpool chegou a 34 pontos na Premier League e está a nove do vice-líder, o Arsenal. Já o City ficou a 11 pontos de distância dos Reds.

O City recebe o Nottingham Forest e o Liverpool vai a casa do Newcastle na próxima rodada. Os dois duelos acontecem na próxima quarta-feira (04), às 16h30 (de Brasília).