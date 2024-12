Grêmio explora improvisação de Zubeldía, vence São Paulo e se afasta do Z-4

O Grêmio venceu o São Paulo por 2 a 1 na tarde deste domingo (1º), na Arena do Grêmio, pela 36ª rodada do Brasileirão.

Os gols foram marcados por Cristaldo e Ruan, contra, para o Grêmio. Luiz Gustavo descontou para o São Paulo.

Zubeldía repetiu o time que empatou com o Atlético-MG com Rafinha improvisado na lateral esquerda. Foi justamente pelo lado de Rafinha que o Grêmio criou as principais chances de gol.

Com o resultado, o Grêmio chegou a 44 pontos e deu um passo importante na luta contra o rebaixamento. Já o São Paulo segue com 59 pontos na sexta colocação, já na fase de grupos da Libertadores e sem ambições no Brasileirão.

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira (4), às 20h, quando se despede do Morumbis na temporada contra o Juventude. Já o Grêmio viaja até o Barradão para enfrentar o Vitória no mesmo dia e horário.

Grêmio aproveita improvisação

Sem poder contar com Welington e Jamal Lewis, lesionados, Zubeldía optou por improvisar Rafinha na lateral esquerda pelo segundo jogo consecutivo. Mas dessa vez não deu nada certo. Sabendo da improvisação, Renato Gaúcho colocou o Grêmio para atacar pelo lado do veterano lateral e teve sucesso.

Com o habilidoso Soteldo e as ultrapassagens de João Pedro, o Tricolor gaúcho criou suas maiores oportunidades por aquele setor e chegou aos dois gols também por ali. No primeiro, Soteldo mandou para João Pedro, que precisou de apenas um toque para deixar Cristaldo na boa para marcar. No segundo, Soteldo de novo acionou João Pedro, que encontrou a ultrapassagem de Villasanti. O cruzamento do paraguaio terminou no gol contra de Ruan.

Na segunda etapa, o panorama não mudou muito, mas o Grêmio diminuiu o ímpeto e o Tricolor melhorou após a entrada de Patryck e Wellington Rato, que se tornaram a dupla do lado esquerdo da equipe. O São Paulo diminuiu em golaço de Luiz Gustavo, mas não chegou a criar chances suficientes para merecer o empate.

Lances Importantes

Rafael! Com um minuto de jogo, o Grêmio construiu por dentro, a defesa do São Paulo cortou parcialmente e a bola ficou com Aravena do lado esquerdo. Ele bateu firme rasteiro e Rafael praticou a defesa.

Marchesín! Aos 18, Luciano tabelou com André Silva, que devolveu linda bola para o camisa 10 entrar livre e finalizar de direita para boa defesa do goleiro gremista.

Ruan salva o gol! Aos 21, Braithwaite achou um lindo passe para João Pedro entrar em total liberdade dentro da área e driblar Rafael, mas perder o ângulo. Ele cruzou para a área na medida para Aravena, que bateu para o gol e viu Ruan se jogar na frente da bola para salvar o gol certo.

Salva, Rafael! Aos 23, Cristaldo encontrou uma bola longa para Aravena partir sozinho nas costas da marcação. Ele invadiu a área com liberdade e bateu para o gol, mas Rafael fez grande defesa.

1x0. Aos 34, o Grêmio chegou ao primeiro gol com Cristaldo. Soteldo disparou pela direita, achou a ultrapassagem de João Pedro, que deu um toque de leve para deixar Cristaldo sozinho no meio da área. Ele ajeitou o corpo e finalizou sem chance para Rafael para estufar as redes na Arena.

2x0. Aos 45, Soteldo puxou a jogada da direita para a esquerda, mas recebeu de volta na entrada da área e voltou para João Pedro na direita. O lateral encontrou a ultrapassagem de Villasanti, que foi ao fundo e cruzou rasteiro. No bate rebate, a bola tocou em Braithwaite e, depois, no joelho de Ruan antes de morrer no fundo das redes.

2x1. Aos 18 do segundo tempo, o São Paulo descontou em golaço de Luiz Gustavo. Depois de escanteio, a zaga afastou na primeira trave e a bola sobrou na entrada da área para Luiz Gustavo acertar um chutaço de primeira, de direita, a perna que não é a boa.

Pra fora! Aos 28, Alisson fez um bonito corta-luz para André Silva, como um pivô, acionar a ultrapassagem de Wellignton Rato, que chegou batendo na rede pelo lado de fora.

Rafael! Aos 32, o Grêmio chegou com perigo pela primeira vez na segunda etapa. Pepê tocou para Soteldo, que finalizou e a bola ainda desviou na marcação, mas Rafael caiu bem no cantinho para jogar pela linha de fundo.

Pra fora! Na sequência, o escanteio cobrado na área ficou à meia altura para Braithwaite finalizar em um meio volêio, mas a bola subiu demais e foi por cima.

Ficha Técnica

Grêmio 2 x 1 São Paulo

Campeonato Brasileiro - 36ª rodada

Data: 1/12/2024 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Gol: Cristaldo (34'/1ºT) e Ruan (contra, aos 45'/1ºT); Luiz Gustavo (18'/2ºT)

Amarelo: Wellington Rato; Pavon

Grêmio: Marchesín; João Pedro (Igor), Geromel, Jemerson e Reinaldo; Dodi (Pepê), Villasanti e Cristaldo (Monsalve); Aravena (Edenilson), Soteldo (Pavon) e Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho.

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco e Rafinha (Patryck); Luiz Gustavo e Alisson (Bobadilla); Lucas, Ferreira (Wellington Rato), Luciano e André Silva (William Gomes). Técnico: Luis Zubeldía