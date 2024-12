Fortaleza é superado pelo Vitória e quebra sequência de seis jogos sem perder no Brasileirão

Neste domingo, pela 36ª rodada do Brasileirão, o Fortaleza visitou o Vitória no Barradão e perdeu por 2 a 0. Os dois gols foram marcados por Alerrandro.

Com o resultado, o Fortaleza interrompeu a sequência de seis jogos de invencibilidade (duas vitórias e quatro empates) e ficou estacionado com 65 pontos. O time ainda caiu para a quinta colocação, já que o Flamengo, que tinha 63 antes do início da rodada, venceu o Internacional e pulou para terceiro, enquanto o Colorado ficou em quarto. Do outro lado, o Vitória respirou na luta contra o rebaixamento. Agora o time é o décimo, com 42 somados, cinco a mais em relação ao Red Bull Bragantino, primeiro time do Z4.

O Fortaleza retorna aos gramados na próxima quarta-feira, diante do Atlético-GO, pela 37ª rodada e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Antonio Accioly. Também na quarta, e pela última rodada da competição, o Vitória encara o Grêmio. Desta vez a partida acontece às 20h, no Barradão.

O placar foi aberto logo aos nove minutos de partida. Alerrandro recebeu de Gustavo Mosquito na entrada da pequena área e apenas empurrou para as redes.

Já aos 37, ainda do primeiro tempo, o atacante voltou a marcar. Ele aproveitou o vacilo da defesa do Fortaleza e concluiu em gol.

O Vitória ainda teve o terceiro gol anulado por impedimento. Alerrandro levantou na cabeça de Edu, que concluiu para as redes, mas o VAR chamou o árbitro para rever e, assim, Wilton Pereira invalidou.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA 2 X 0 FORTALEZA

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)



Data: 1 de dezembro de 2024 (domingo)



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)



Assistentes: Fabricio Vilarinho (GO) e Leone Carvalho (GO)



VAR: Daiane Muniz (SP)



Cartões amarelos: Wagner Leonardo, Lucas Esteves, José Hugo e Gustavo Mosquito (Vitória) / Cristian, Marinho e Martínez (Fortaleza)

Gols: Alerrandro, aos nove minutos do 1ºT, e aos 37 minutos do 1ºT

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Matheusinho (Gustavo Mosquito), Ricardo (Machado) e Willian; Janderson (Everaldo) e Alerrandro



Técnico: Thiago Carpini

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Benjamín Kuscevic, Titi e Felipe Jonatan (Pikachu); Matheus Rossetto e Hércules (Calebe); Pochettino (Martínez), Breno Lopes (Moisés) e Marinho; Lucero (Kervin)



Técnico: Juan Pablo Vojvoda