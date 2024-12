Flamengo x Internacional: Michael é o melhor em vitória dos cariocas

A vitória do Flamengo no clássico contra o Internacional teve um atacante como principal estrela. O ponta Michael fez a diferença em favor do Rubro-Negro carioca no triunfo deste domingo.

O veloz atacante marcou 2 gols em suas 2 finalizações durante o duelo disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro. Ainda por cima, ele deu 2 passes decisivos para os companheiros.

Após atos e baixos, Michael vive um bom momento nesta etapa final da temporada 2024. O atacante foi titular nos últimos cinco jogos do Flamengo.

A volta de Michael ao time da Gávea aconteceu na janela do meio do ano. Ele marcou o quarto gol nesta segunda passagem pelo Flamengo.

Confira os números de Michael em Flamengo x Inter (Fonte: SofaScore)

2 gols (!)



2 finalizações (2 no gol!)



2 passes decisivos (2° do time)



4/6 duelos ganhos (67%!)



2 desarmes



Nota 8.7.